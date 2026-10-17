Sáng 17/10, diễn viên Võ Điền Gia Huy đăng tải trên trang cá nhân dòng tâm thư dài gửi mẹ - bà Bùi Thị Quí, người được bà con lối xóm gọi thân mật là Út Quí. Đây cũng là ngày gia đình làm lễ đưa tiễn bà. Những dòng chia sẻ giản dị nhưng thấm đẫm nỗi đau của nam diễn viên sinh năm 1996 nhanh chóng nhận được hàng nghìn lời chia buồn từ đồng nghiệp và khán giả.

30 năm mẹ con đèo nhau trên chiếc Chaly

Gia Huy nhắc đến con số 30 năm - quãng thời gian 2 mẹ con đồng hành, gắn bó bên nhau. Theo nam diễn viên, mẹ anh từng là một cô gái trẻ có những đam mê, ước mơ riêng nhưng đã gác lại tất cả để dành cả cuộc đời chăm lo cho con. Bà làm nhiều công việc vất vả, nhẫn nhịn nhiều điều chỉ mong con có cuộc sống bình an.

"Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức", Gia Huy viết. Những ký ức ấy là hình ảnh 2 mẹ con đèo nhau trên chiếc xe Chaly suốt những năm tháng tuổi thơ, là từng ly cà phê mẹ pha bán để có tiền nuôi con ăn học, là những bộ quần áo mới mẹ mua cho anh mỗi dịp theo trường đi tham quan.

Anh cũng nhớ quãng thời gian mẹ chắt chiu, dành dụm để mua từng viên gạch xây nên ngôi nhà khang trang và cả những đêm bà lặng lẽ ngậm ngùi khi việc làm ăn thất bại. Theo Gia Huy, mẹ đã chờ đợi suốt mấy chục năm để được nhìn thấy con trai được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến và công việc dần ổn định.

Mẹ của diễn viên Võ Điền Gia Huy.

Những điều tiếc nuối chưa kịp nói

Phần lớn tâm thư là những nỗi tiếc nuối của người con. Anh day dứt khi từ ngày xuống thành phố học tập và lập nghiệp, đã phải để mẹ cô đơn ở nhà một mình và cả những lúc nóng giận không đủ nhẹ nhàng, thông cảm cho bà. Điều khiến nam diễn viên tiếc nhất là chưa kịp có một ngôi nhà để 2 mẹ con cùng sinh sống ở Sài Gòn.

Những dòng tâm sự khiến khán giả xót xa khi nhớ lại hình ảnh 2 mẹ con trong chương trình truyền hình thực tế Dấu chân tình thân lên sóng thời gian gần đây. Trong chương trình, mẹ Gia Huy gặp vấn đề sức khỏe nên không thể cùng con tham gia một số hoạt động trải nghiệm. Bà mong con trai sắp xếp về nhà thường xuyên hơn vì sợ ở một mình, có hôm không khỏe phải sang nhà người thân ngủ nhờ. Bà cũng kể nhiều lần bệnh nhưng không dám gọi điện vì sợ con lo lắng. Khi ấy, Gia Huy thừa nhận từng không ít lần cáu gắt với mẹ qua điện thoại lúc đang bận ở phim trường và có lần hoảng sợ khi nhận cuộc gọi của hàng xóm lúc nửa đêm.

Cũng trong chương trình, 2 mẹ con cùng ôn lại tuổi thơ đầy tiếng cười: thói quen sờ cùi chỏ mẹ trước khi ngủ, lần tự cắt tóc rồi bị mẹ đưa ra tiệm cắt lại thành đầu đinh hay lần giận dỗi khóa trái cửa phòng đến mức gia đình phải nhờ thợ phá khóa. Mẹ anh khi đó còn thẳng thắn chê con trai tính lì và hát không hay.

Giờ đây, Gia Huy cho biết chưa biết đến khi nào nỗi buồn mới nguôi ngoai. "Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác", nam diễn viên gửi gắm.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy.

Theo Gia Huy, trong ngày này không chỉ anh mà cả gia đình đã tiễn biệt một người thân luôn quan tâm, chăm lo cho mọi người. Thay mặt gia đình, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến họ hàng nội ngoại 2 bên, bạn bè, hàng xóm, thầy cô, đồng nghiệp, các công ty, đối tác cùng khán giả đã đến thăm viếng, gửi lời chia buồn và ở bên anh những ngày qua. Anh tin nếu nhìn thấy những tình cảm ấy, mẹ sẽ ấm lòng và mỉm cười. Gia Huy khẳng định anh và gia đình sẽ luôn ghi nhớ, trân trọng những ân tình này.

Võ Điền Gia Huy quê Tây Ninh, theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và khởi đầu từ sân khấu kịch. Anh được chú ý qua vai chính trong phim điện ảnh Thưa mẹ con đi (2019), bộ phim cũng xoay quanh tình mẫu tử. Năm 2026, anh tạo hiệu ứng với khán giả truyền hình nhờ phim Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cặp cùng Tam Triều Dâng.

Ảnh: FBNV