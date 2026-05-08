U50 vẫn được săn đón, lạc quan giữa bệnh tật

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Hồng Ánh kể được bạn bè đồng nghiệp, khán giả trêu “phủ sóng” màn ảnh. Từ đầu năm đến nay, chị có nhiều vai diễn trong các phim điện ảnh như: Tài, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng... và sắp tới là Mesdames Thanh Sắc. Diễn viên cũng là gương mặt chủ lực của sân khấu kịch IDECAF với nhiều vở diễn phục vụ cho cả thiếu nhi lẫn người lớn.

Diễn viên Hồng Ánh và Thái Hòa trong phim "Anh Hùng".

Hồng Ánh cho rằng thị trường điện ảnh Việt Nam phát triển rực rỡ trong vài năm gần đây, tạo điều kiện để chị và các đồng nghiệp có nhiều cơ hội việc làm. Diễn viên chủ động sắp xếp lịch trình cá nhân để cân đối nhận lời các dự án.

Các vai diễn Hồng Ánh đều đa dạng màu sắc giúp chị trải nghiệm và thêm động lực. Hơn 30 năm làm nghề, nữ diễn viên giữ tâm thế háo hức mỗi khi bước vào dự án mới, xem đó như lần đầu tiên.

Với Hồng Ánh, từng giây phút khóc cười, lăn lộn nắng mưa trên phim trường… đều quý giá. Ngày dự án ra mắt, chị vẹn nguyên cảm giác nôn nao, hồi hộp theo từng nhịp tim, hơi thở trước phản ứng khán giả.

“Tuổi này giữ được cảm xúc ấy tôi rất mừng, thấy mình còn thanh xuân, sự tươi mới để làm nghề”, chị bày tỏ.

Diễn viên Hồng Ánh giữ sức khỏe, sự tích cực sau khi phát hiện khối u.

Hồi năm ngoái, Hồng Ánh gặp triệu chứng sụt cân không phanh, mất ngủ và hụt hơi. Khi tầm soát chuyên sâu, chị phát hiện khối u ở tuyến giáp. May mắn tình trạng bệnh ổn định, diễn viên được bác sĩ theo dõi kỹ, dặn dò tái khám sau 3-6 tháng.

Thời điểm phát hiện bệnh, cảm giác đầu tiên của Hồng Ánh là nuối tiếc. Chị sợ trường hợp bệnh trở nặng sẽ không còn cơ hội diễn xuất.

Diễn viên liền nhận lời tham gia loạt dự án với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp trên màn ảnh.

“Nỗi sợ ấy của tôi được bộc phát ngay thời điểm phát hiện bệnh, đó là tâm lý tự nhiên. Khi dần ổn định lại, tôi nhận ra để làm nhiều việc hơn thì sức khỏe phải ưu tiên hàng đầu”, chị nhớ lại.

Hồng Ánh quan niệm chuyện bệnh tật hay sinh tử không ai chống lại được. Thay vì ngồi buồn rầu lo nghĩ, chị cố gắng chọn tâm thế tích cực nhất đối diện.

Hồng Ánh dần lắng nghe cơ thể, chú trọng phương pháp dưỡng sinh từ bên trong. Chị chú trọng giấc ngủ, chế độ ăn uống hạn chế dầu mỡ, thức ăn đậm vị và gần như không ăn bữa tối.

Nữ diễn viên chơi 1 số bộ môn thể thao rèn sức bền, vừa mang đến sự tỉnh táo cho tinh thần. Hồng Ánh thỉnh thoảng vẫn tập võ, mơ ước có thể đóng vai “đả nữ” với các phân cảnh hành động ở tuổi 60.

Hồng Ánh tách biệt mình giữa showbiz và đời sống.

Trong đời sống, Hồng Ánh tự nhận bản thân nhàm chán. Rời diễn xuất, chị tách biệt với thứ phù phiếm, sôi nổi của giới giải trí. Các buổi tụ họp ăn uống cùng đồng nghiệp, diễn viên gần như vắng mặt. Mặt khác, chị thuộc tuýp low-tech (người không rành công nghệ - PV), ít sử dụng mạng xã hội nên đôi lúc chậm cập nhật các vấn đề thời sự, showbiz.

Với chị, sau công việc, gia đình là lựa chọn hàng đầu. Dẫu đôi lúc thấy thiệt thòi vì vòng tròn quan hệ thu hẹp, chị đành chấp nhận như 1 sự lựa chọn.

"Trên phim ảnh, tôi thường đóng dạng vai phức tạp chứ ở ngoài sống đơn giản lắm. Vì đơn giản nên tôi luôn cố gắng để cuộc sống nhẹ nhàng nhất có thể", chị quan niệm.

Hôn nhân gần 20 năm giản dị không con cái bên chồng doanh nhân

Ở tuổi U50, Hồng Ánh có hôn nhân hạnh phúc bên người chồng - doanh nhân kiêm nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn.

Hồng Ánh bên ông xã - doanh nhân kiêm nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn.

Trong mắt Hồng Ánh, bạn đời thấu hiểu chị từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tổ ấm của họ được xây dựng trên nền tảng chân thành và tôn trọng. Hồng Ánh ủng hộ lựa chọn của ông xã trong nghề nghiệp. Ngược lại, chồng luôn hy sinh để chị được theo đuổi tận cùng đam mê.

Gắn bó nhiều năm, cặp đôi có nhiều khác biệt về nếp sống, sinh hoạt. Ông xã vốn là người tập trung cao, điềm tĩnh và cẩn trọng. Trong khi đó, Hồng Ánh sống bản năng, cảm xúc, nghệ sĩ… Chính điểm trái dấu này đôi khi tạo ra khoảng cách song góp phần giúp cả 2 cân bằng.

“Gia đình nào cũng phải trải qua thăng trầm. Khi xung đột xảy ra, chúng tôi chọn chia sẻ với nhau mọi thứ thay vì giữ trong lòng hay trút sự bực dọc lên đối phương”, chị chia sẻ.

Đến nay, cuộc sống của vợ chồng Hồng Ánh - Thanh Sơn vẫn bình yên và hạnh phúc. Với họ, sự lãng mạn không đo đếm qua những nụ hôn hay lời nói ngọt ngào mà chính bằng thói quen đời thường.

Họ chia sẻ với nhau làm mọi thứ từ nấu cơm, rửa bát... Cuối tuần lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tham gia các cuộc thi marathon, boxing hoặc ra ngoài đi dạo, xem phim, về thăm bố mẹ.

Hồng Ánh bên ông xã và các con riêng của anh.

Cả 2 vợ chồng có chung tình yêu với động vật. Tại nhà, họ nuôi 12 con vật gồm chó và mèo. Sau mỗi ngày làm việc, cặp đôi lại chăm sóc “các thành viên đặc biệt” trong gia đình như một cách thư giãn và kết nối.

17 năm hôn nhân, Hồng Ánh và Thanh Sơn không có con chung. Cuộc sống của cả hai không vì thế thiếu vắng tiếng cười. Hồng Ánh xem các con riêng của chồng như con ruột, hết lòng chăm nom và dạy bảo.

Diễn viên chọn làm bạn với các con, tạo niềm tin, sự tin yêu để mỗi khi con gặp bất cứ chuyện gì đều tìm đến mình nhờ tư vấn, tâm sự như một thói quen.

Trailer phim "Anh Hùng" có Hồng Ánh đóng

