Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của tỉnh Cà Mau, xã Hồng Dân xác định công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảm nghèo thông tin gắn với chuyển đổi số, góp phần giúp người dân tiếp cận kiến thức, khoa học kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà nước.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, chính quyền địa phương cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để thông tin đến gần hơn với người dân.

Người dân được hướng dẫn tiếp cận thông tin hữu ích phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Các hoạt động truyền thông được triển khai linh hoạt thông qua nhiều kênh khác nhau như hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội và các buổi gặp gỡ cộng đồng.

Bên cạnh đó, địa phương còn tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn tại các tuyến đường trung tâm, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Một điểm nổi bật trong công tác giảm nghèo thông tin tại xã Hồng Dân là phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Những cá nhân tiêu biểu, trưởng ấp, già làng, chức sắc tôn giáo được vận động tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách đến người dân.

Song song với phương thức tuyên truyền truyền thống, xã Hồng Dân còn chú trọng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thông tin cơ sở. Các nhóm Zalo cộng đồng, mạng xã hội và nền tảng trực tuyến được sử dụng để cập nhật nhanh chóng các chính sách hỗ trợ sản xuất, thông tin thị trường, dự báo thời tiết và hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Nhiều hộ dân từng bước làm quen với việc sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đầu ra và kết nối tiêu thụ hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ngoài ra, xã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, cùng với nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, xã Hồng Dân tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong giảm nghèo thông tin và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin hữu ích phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.