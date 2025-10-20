Hồng Diễm chia sẻ về vai diễn mới trong "Lằn ranh":

- Lần đầu vào vai có "chức sắc" là Viện phó Viện kiểm soát trong một bộ phim chính luận, Hồng Diễm gặp thách thức gì vì lâu nay khán giả vẫn quen với chị trong những vai phụ nữ có gia đình dòng phim tâm lý tình cảm?

Tất cả những gì chị hỏi cũng là trăn trở bởi trước đến nay tôi luôn gắn với hình ảnh phim về đề tài gia đình và luôn phải đối diện với những drama, biến cố trong gia đình. Tôi chưa tham gia phim nào đề tài chính luận nên lần này tò mò muốn trải nghiệm.

Tôi cũng muốn tăng thêm bộ sưu tập vai diễn cho đa dạng nhưng một vai chính diện trong phim chính luận thường là khô cứng, chưa kể đây là lần đầu được vào vai có chức vụ trên phim. Chính điều này khiến tôi muốn tham gia Lằn ranh nhưng cũng đồng thời phải đấu tranh với việc khán giả đã quá quen với hình ảnh mình đóng vai chính diện trong thể loại phim quen thuộc và lần này vào vai khô cứng phải vượt qua thế nào. Với tôi, mỗi vai diễn là một cái duyên, có những vai diễn có cảm giác không thể nhận vì không thể sắp xếp thời gian hoặc vì lý do nào đó.

Hồng Diễm với tạo hình nhân vật Viện phó Viện kiểm sát trong "Lằn ranh".

Vai Thu trong Lằn ranh là vai chính diện, một người chính trực thẳng thắn trong công việc, không bao giờ thoả hiệp với cái sai. Những lúc tôi cảm nhận cô ấy đời hơn và mềm mại hơn là khi nhân vật ở bên gia đình và bạn bè. Nhưng hình ảnh bên gia đình của Thu không nhu mì như trước đây Hồng Diễm vẫn vào mà có phần hơi cứng nhắc, mạnh mẽ bởi cô ấy đam mê công việc nên đôi lúc mang cả việc về nhà làm. Đó cũng là lý do gây ra những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.

- Bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Hồng Diễm và Mạnh Trường sau 8 năm kể từ "Cả một đời ân oán", khán giả muốn biết trong "Lằn ranh" anh chị sẽ vào vai tuyến nhân vật thế nào, có yêu nhau hay là vợ chồng như phim trước?

Chị nhắc mới nhận ra đã lâu tôi và Mạnh Trường không đóng chung bởi vẫn gặp và nói chuyện thường xuyên. Lần này tôi có duyên trở lại với Trường nhưng không phải một cặp đôi mà là bạn cùng học từ đại học. Bình thường ngoài đời họ thân thiết và chia sẻ những câu chuyện trong đời sống, công việc nhưng vì đều là người có chức vụ nên có những bí mật với quy tắc làm nghề riêng. Nhân vật của tôi rất đam mê công việc nên tuyệt đối không chia sẻ gì dù luôn nhiệt tình chia sẻ và giúp nhau trong cuộc sống. Cuối phim có những biến cố và hai người đối đầu nhau trên cương vị công việc.

- Trong phim này nhân vật của chị đã có gia đình, vậy ai sẽ đóng chồng của Hồng Diễm?

Đó là Hà Việt Dũng! Tuy nhiên phim nói về công việc là chính nên cảnh vợ chồng rất ít, khi nói chuyện chủ yếu là tranh luận vì anh ấy làm bên cục thuế. Tôi và Hà Việt Dũng từng đóng với nhau trong Hành trình công lý nhưng khi đó cũng chỉ có 1-2 cảnh chung.

Hồng Diễm lần đầu đóng cặp với Hà Việt Dũng.

- Mạnh Trường trêu chị suốt trên Facebook, vậy trên phim trường thì sao?

Thú vui của Trường là vậy! Không phải vào phim Trường mới trêu tôi mà lúc nào cũng thế bởi Trường rất vui tính. Trên phim trường không chỉ mình tôi mà gặp ai Trường cũng trêu, thậm chí cả đạo diễn.

- Khá thân thiết ngoài đời và thường xuyên tương tác trên trang cá nhân, anh chị có gặp trở ngại khi đóng vai bạn bè hay sẽ khó khăn hơn vì còn mải trêu đùa nhau?

Ngoài đời chúng tôi thân thiết vui vẻ thì vào vai bạn cũng dễ dàng. Bây giờ đóng yêu nhau có khi lại phải diễn bởi bình thường hay "nhây" khi đóng yêu nhau phải tính toán nhiều hơn.

- Nhưng chắc giờ cũng khó để hai người đóng vai yêu nhau nhỉ?

Ý chị nói là chúng tôi hết tuổi đúng không? Buồn ghê! Đó là nỗi buồn của tôi! (cười).

Hồng Diễm và Mạnh Trường tại sự kiện ra mắt phim.

- Lần này Hồng Diễm cũng đã đổi dạng vai rồi nhưng vẫn muốn xem Hồng Diễm vào vai phản diện hay tiểu tam thế nào. Trong đầu chị đã hình dung mình sẽ vào những vai diễn như vậy chưa?

Tôi đã từng nghĩ mình vào tuyến phản diện nhưng thực sự là chưa nhận được lời mời nào. Ví dụ trong dòng phim chính luận như Lằn ranh, tuyến phản diện rất màu sắc và thường hay hơn tuyến chính diện vì câu chuyện thú vị hơn. Thực tế ban đầu đọc kịch bản tôi muốn thay đổi hình ảnh và xin vào vai của Huyền Trang nhưng chắc đạo diễn đã ấn định trong đầu về các diễn viên mình chọn nên chưa có cơ hội.

Hồng Diễm trong "Lằn ranh":