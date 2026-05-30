Dự án Hồng Hạc City là đô thị sinh thái thông minh rộng 198ha do Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam hợp tác phát triển. Dự án sở hữu không gian xanh rộng lớn và vị trí chiến lược ngay cửa ngõ phía đông bắc Hà Nội.

Đồng chủ đầu tư với Phú Mỹ Hưng ở dự án này, đại diện Nomura Real Estate Vietnam cho biết, dự án tiếp tục kế thừa định hướng phát triển đô thị sinh thái với 5 giá trị cốt lõi gồm: sống xanh, sống khỏe mạnh, sống thịnh vượng, sống năng động và sống hạnh phúc.

Môi trường đáng sống, vị trí chiến lược

Hồng Hạc City được hưởng lợi nhờ vị trí tâm điểm cực tăng trưởng mới của vùng thủ đô. Tọa lạc tại vị trí chiến lược của Bắc Ninh, ngay cửa ngõ tiếp giáp vùng thủ đô và là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, Hồng Hạc City được phát triển với quy hoạch đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhiều tầng và các phân khu cao ốc đa chức năng thương mại, công trình dịch vụ công cộng thiết yếu như y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa.

Theo chủ đầu tư, quyết định phát triển Hồng Hạc City tại Bắc Ninh xuất phát từ tầm nhìn dài hạn về dư địa phát triển của vùng đông bắc Hà Nội - nơi đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới như hệ thống giao thông liên vùng, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sân bay quốc tế Gia Bình cùng mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

“Chúng tôi nhìn thấy dư địa phát triển rất lớn của khu vực đông bắc Hà Nội trong tương lai. Hồng Hạc City được định hướng trở thành một địa danh mới của vùng thủ đô, góp phần hình thành chuẩn sống mới cho khu vực”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Mật độ xây dựng toàn khu đô thị chỉ 27,9%. Quy mô dân số đô thị khoảng hơn 27.000 người, còn lại là cảnh quan tạo không khí thoáng đãng. Với triết lý “City in the forest”, Hồng Hạc City phủ kín cảnh quan bằng cây xanh, hoa cỏ xen kẽ tạo ra không gian sống thoáng đãng, thoải mái.

Hệ sinh thái bền vững

Ngoài các cụm tiện ích dịch vụ hỗn hợp đa chức năng tạo nên một tổ hợp không gian chức năng “All - in - one” đầy đủ tiện ích, dịch vụ, Hồng Hạc City được quy hoạch gồm 3 phân khu nhà ở (biệt thự song lập, nhà phố thương mại, liền kề...) ký hiệu F, G, H và được gọi tên lần lượt là phân khu Hồng Phát (khu F), Hồng Thịnh (khu G), và Hồng Phúc (khu H).

Trong đó, phân khu Hồng Phát (khu F) được tập trung phát triển đầu tiên. Sau zone F1-1 đã được mở bán vào tháng 6/2025, hiện Phú Mỹ Hưng và Nomura tiếp tục triển khai kinh doanh zone F1-2 với tổng số 397 căn. Được biết, đợt giao nhà đầu tiên của Zone F1-1, phân khu Hồng Phát sẽ bàn giao vào cuối năm nay.

Với việc lấy giáo dục làm trọng tâm phát triển, dự án Hồng Hạc City hợp tác cùng hệ thống giáo dục EQuest xây dựng các trường tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng mua nhà tại Hồng Hạc City trong 5 năm đầu tiên được được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng hỗ trợ lên tới 50% học phí thông qua các chương trình ưu đãi.

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối kinh doanh và tiếp thị của Phú Mỹ Hưng chia sẻ trong tương lai gần, Hồng Hạc City sẽ được đầu tư hạ tầng giao thông, tiện ích công cộng như khoảng 300 - 500 chỗ đỗ xe cho khách vãng lai đến tham quan, nghỉ ngơi, trải nghiệm tiện ích, dịch vụ.

Hiện tại, Hồng Hạc City đang triển khai xây dựng 3 câu lạc bộ khác nhau cho cộng đồng cư dân. Không phải là một đô thị bê tông hóa, Hồng Hạc City hứa hẹn mang đến trải nghiệm đúng nghĩa về một tổ ấm, là nơi khách hàng sống để tận hưởng, để gắn bó lâu dài nhiều thế hệ.

Cam kết pháp lý minh bạch

Ông Hyoguchi “Bruce” Hyo - đại diện Nomura Real Estate Vietnam - khẳng định, về mặt pháp lý, khách hàng có thể an tâm khi toàn bộ sản phẩm thuộc phân khu Hồng Phát của dự án đã được cấp sổ hồng.

Hiện tại, tiến độ thi công đang được triển khai khẩn trương với lộ trình bàn giao rõ ràng: Đợt nhà đầu tiên (thuộc zone F1-1) cùng các hạng mục quan trọng như cổng chính và nhà mẫu dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tiếp đó, toàn bộ phân khu Hồng Phát (Khu F) sẽ được hoàn tất quá trình xây dựng vào cuối năm 2027.

Ông Bùi Duy Toàn chia sẻ thêm: “Chúng tôi không đơn thuần bán một sản phẩm hay xây dựng một ngôi nhà. Chúng tôi đang phát triển một đô thị với đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ từ giáo dục, y tế, thể thao đến giải trí…

Một dự án muốn đi đường dài thì điều thuyết phục khách hàng không chỉ là giá bán hay chính sách bán hàng. Quan trọng hơn là niềm tin vào năng lực của chủ đầu tư, pháp lý minh bạch, thông tin rõ ràng; và niềm tin vào giá trị sẽ được bồi đắp theo thời gian. Trong kinh doanh, niềm tin và sự tín nhiệm luôn là những tài sản có giá trị lớn nhất”.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)