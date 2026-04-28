The Digital Banker Digital CX Awards là giải thưởng nhằm vinh danh các sáng kiến chuyển đổi số và trải nghiệm khách hàng trong ngành tài chính - ngân hàng, góp phần thiết lập chuẩn mực mới về đổi mới tài chính, lấy khách hàng làm trọng tâm trong khu vực.

Tại Lễ trao giải 2026, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (Hong Leong Việt Nam) khẳng định vị thế tiên phong trong cả 2 lĩnh vực ngân hàng số và phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 3 giải thưởng quan trọng: Là một trong những Ngân hàng SME có Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất Đông Nam Á, Ngân hàng số xuất sắc nhất và Ngân hàng SME có trải nghiệm khách hàng tốt nhất tại Việt Nam.

Hong Leong Việt Nam vào danh sách những ngân hàng số có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam nhờ những đột phá trong việc đơn giản hóa quy trình quản lý cho doanh nghiệp SME thông qua hệ sinh thái Sổ bán hàng.

Chiến thắng 3 hạng mục tại Digital CX Award ghi nhận nỗ lực của Hong Leong Việt Nam trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng

Sự vinh danh này ghi nhận những bước tiến lớn của Hong Leong Việt Nam trong việc nâng cấp hệ sinh thái dành cho doanh nghiệp, tiêu biểu là sự hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng. Thông qua việc hợp tác này, Hong Leong Việt Nam tận dụng giải pháp công nghệ hiện đại giúp khách hàng có thể mở tài khoản trực tiếp ngay trên ứng dụng Sổ Bán Hàng một cách nhanh chóng. Giải pháp này giúp đơn giản hóa quy trình vận hành để hộ kinh doanh tập trung vào việc phát triển kinh doanh.

Với giải pháp này, tài khoản ngân hàng không còn chỉ là dùng để đặt tiền gửi hay giao dịch thanh toán thông thường mà đã trở thành công cụ hỗ trợ kinh doanh đắc lực, gắn liền với mọi hoạt động hàng ngày của hộ kinh doanh. Qua đó, tài khoản ngân hàng được kết nối trực tiếp với dịch vụ kế toán và hóa đơn điện tử tự động, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc tuân thủ các quy định mới về thuế năm 2026. Điều này giúp Hong Leong Việt Nam trở thành người đồng hành tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa các thủ tục giấy tờ và quản lý sổ sách thủ công phức tạp.

Ông Fred Lim - Giám đốc Thương mại Kỹ thuật số Ngân hàng Hong Leong Berhad cho biết: “Những giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc trở thành đối tác chiến lược luôn đồng hành cùng khách hàng. Với ưu tiên hàng đầu là lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính thông thường mà tập trung vào những giải pháp được thiết kế riêng biệt. Hiểu rõ sự năng động của thị trường Việt Nam, chúng tôi mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt để giải quyết trực tiếp các vấn đề thực tế. Hong Leong Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng khách hàng trong hành trình mở rộng kinh doanh và gia tăng tài sản, mang lại nền tảng vững chắc để mỗi khách hàng đều có thể tự tin vươn tới thành công”.

Ông Fred Lim tại Lễ trao giải The Digital Banker Digital CX Awards 2026 tại Singapore

Thừa kế bề dày lịch sử 120 năm cùng mạng lưới toàn cầu của Ngân hàng Hong Leong (Malaysia), Hong Leong Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình linh hoạt hơn để đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các giải thưởng vừa đạt được minh chứng cho nỗ lực của Hong Leong Việt Nam trong việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng ngay từ những bước đầu tiên. Bằng cách tích hợp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư và công nghệ eKYC tiên tiến, thời gian mở tài khoản thanh toán tại Hong Leong Việt Nam đã giảm đáng kể tới 80%, từ 300 giây xuống chỉ còn khoảng 80 giây, giúp khách hàng có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng gần như ngay lập tức. Cải tiến này giúp khách hàng có thể giao dịch gần như tức thì và là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Ngân hàng.

“Trách nhiệm cốt lõi của Ngân hàng Hong Leong là hỗ trợ cho sự thành công của khách hàng, đặc biệt là các hộ/cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp SME - động lực chính của nền kinh tế. Với triết lý Built Around You, chúng tôi luôn tạo ra các giải pháp riêng biệt dựa trên chính trải nghiệm của người dùng. Sự kết hợp giữa công nghệ số và sự tận tâm sẽ giúp Ngân hàng Hong Leong trở thành đối tác tin cậy, giúp khách hàng luôn an tâm về tương lai tài chính của mình”.

(Ông Kevin Lam - Giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong Berhad)

(Nguồn: Hong Leong Việt Nam)