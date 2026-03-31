Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, NHNN vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tại các khu vực (NHNN Khu vực) tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất.

Đối với các TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 09/01/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, qua đó góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Các TCTD cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Các TCTD phải thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất (bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi…); đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lãi suất.

Các TCTD phải tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay của các chương trình, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của mình, nhằm giúp khách hàng, người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Các TCTD cần chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường; đồng thời định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó bảo đảm an toàn hoạt động theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN.

Đối với NHNN chi nhánh khu vực, NHNN yêu cầu các chi nhánh NHNN phải chỉ đạo các TCTD trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay của các chương trình, gói tín dụng và các loại lãi suất khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của TCTD, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Các chi nhánh NHNN cần tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay trên địa bàn; đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các TCTD và chi nhánh TCTD trong việc chấp hành quy định về chính sách lãi suất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo Thống đốc NHNN đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

NHNN khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của TCTD đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

NHNN yêu cầu các TCTD, NHNN Khu vực quán triệt, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc NHNN, các cấp có thẩm quyền.