Ca sĩ Hồng Ngọc đã chính thức lên tiếng về vụ tai nạn của Đàm Vĩnh Hưng ngay sau khi nam ca sĩ tuyên bố rút đơn kiện tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams III vào chiều ngày 4/12.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hồng Ngọc gửi những lời đầy cảm xúc đến đàn anh: "Sau bất kỳ một cơn bão nào đi qua, trời sẽ nắng ấm trở lại thôi nhưng chắc chắn những tổn thương và mất mát vẫn còn đâu đó".

Clip vụ tai nạn của Đàm Vĩnh Hưng:

Nữ ca sĩ bày tỏ sự thấu hiểu với Đàm Vĩnh Hưng về chuyện sức khỏe và hạnh phúc gia đình: "Dù có là ai trong cuộc sống này cũng mong mình và gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an... Em biết anh cũng luôn mong thế mà. Tài sản quý giá nhất của mình là sức khỏe và gia đình, mọi sự sẽ lại tốt đẹp thôi anh".

Hồng Ngọc cũng động viên đàn anh hướng về tương lai: "Giờ thì anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi phải không? Hãy đón Giáng Sinh và một năm mới thật ấm áp cùng Polo và mọi người anh nhé. Mong sự rộng lượng yêu thương vẫn còn trong mỗi một con người của chúng ta".

Chia sẻ của Hồng Ngọc về vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Trong phần bình luận, nữ ca sĩ tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng dừng những lời chỉ trích: "Người trong cuộc hai bên đã nhẹ nhàng mọi sự, sai hay đúng thì mất mát cũng có, tha thứ cũng có… mong mọi người đừng bình luận ác ý thêm nữa, cuộc sống ngắn lắm, chẳng biết mai mình sẽ ra sao. Mình sống rộng lượng để an yên".

Bài đăng của Hồng Ngọc đã thu hút nhiều bình luận với các ý kiến trái chiều. Đối với bình luận tiêu cực, nữ ca sĩ chọn cách phản hồi nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Hồng Ngọc đã xóa chia sẻ này trên trang cá nhân không lâu sau đó.

Vụ việc ồn ào khởi nguồn từ tai nạn xảy ra vào tháng 2/2024 tại dinh thự của tỷ phú Gerard Richard Williams III ở Newport Coast, California. Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng và phải cắt bỏ một số ngón chân sau khi bị mảnh vỡ từ đài phun nước bằng bê tông rơi trúng.

Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng là đôi bạn thân. Ảnh: Tư liệu

Nam ca sĩ đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 50 triệu USD, với lý do chủ nhà không đảm bảo an toàn cho khách mời. Tuy nhiên, sau cuộc đối thoại giữa hai bên, ngày 4/12, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức tuyên bố rút đơn kiện. Ca sĩ thừa nhận đã có những quyết định chưa phù hợp do nóng giận và xem sự việc như "một sự an bài của định mệnh" trong cuộc đời mình.

Ca sĩ Bích Tuyền - vợ của tỷ phú Gerard Williams - trong buổi livestream ngày 5/12 xác nhận việc chồng cô đệ đơn kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng, nhưng sau đó đã được thuyết phục dừng kiện và hòa giải. Bích Tuyền khẳng định chồng cô "sẵn sàng tha thứ" và "chưa bao giờ ghét Đàm Vĩnh Hưng".

Mặc dù vụ việc được giải quyết, Bích Tuyền thừa nhận tình bạn giữa Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng cô đang cần thời gian để chữa lành. Cô khẳng định vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện âm nhạc tại nhà riêng, nhưng sẽ chú ý hơn đến vấn đề an toàn cho mọi người.

Minh Nghĩa