Ca sĩ Bích Tuyền - vợ của ông Gerard Williams có phản ứng tích cực sau khi Đàm Vĩnh Hưng thông báo rút đơn kiện đòi 50 triệu USD.

"I like it. Thank you! Keep shining like the warrior you are! Stay unstoppable and bold!" (Tạm dịch: Tôi thích điều đó. Cảm ơn! Hãy tỏa sáng như một chiến binh! Hãy tiếp tục mạnh mẽ và dũng cảm), nữ ca sĩ chia sẻ sáng 5/12 (giờ Việt Nam).

Ca sĩ Bích Tuyền từng đến thăm Đàm Vĩnh Hưng sau vụ tai nạn. Ảnh: Tư liệu

Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời động viên và ủng hộ quyết định của Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ Hồng Ngọc - người có mặt trong bữa tiệc hôm xảy ra sự cố - viết: "Mong bình an trong anh, mong anh vượt qua... Ôm anh của em". Diễn viên Lý Nhã Kỳ thể hiện sự đồng cảm: "Bên anh và chia sẻ với anh cảm xúc này".

Ca sĩ Hoàng Bách nhắn nhủ: "Một năm với quá nhiều điều không hay xảy đến, mong anh bình tâm - bình an!". Ca sĩ Ngọc Anh 3A gửi lời chúc: "Luôn mong anh được bình an".

Đặc biệt, ca sĩ Dương Triệu Vũ có góc nhìn về sự việc. Theo anh ở nước ngoài việc kiện tụng như trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng là bình thường. "Nhưng cuối cùng mình vẫn là người Việt Nam, mình sẽ có những góc nhìn khác hơn. Và điều quan trọng nhất là bình yên. Đã nhấc lên được thì bỏ xuống được, vậy mới là đại trượng phu" - trích lời Dương Triệu Vũ.

Nghệ sĩ Kyo York bày tỏ sự vui mừng: "May là 2 bạn của em đã tìm tiếng nói chung. Chúc mọi điều an lành". Ca sĩ Thanh Hà và Lương Gia Huy cũng gửi lời chúc bình an tới Đàm Vĩnh Hưng.

Ngày 4/12, Đàm Vĩnh Hưng chính thức thông báo rút đơn kiện với ông Gerard Williams sau khi hai bên đối thoại. Nam ca sĩ thừa nhận sự nóng giận nên có những quyết định chưa thực sự phù hợp.

"Nhiều đêm một mình Hưng tự xâu chuỗi tất cả lại, nhận thấy mọi việc đã xảy ra như một sự an bài của định mệnh trong cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng, bắt buộc Hưng phải đi qua ngưỡng cửa này!", nam ca sĩ chia sẻ.

Vụ việc bắt nguồn từ bữa tiệc đón Tết Nguyên đán ngày 19/2 do doanh nhân Mộng Linh tổ chức, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Theo ca sĩ Bích Tuyền, Đàm Vĩnh Hưng bị thương do tự ý leo lên bồn phun nước trong sân để hát, dẫn đến bồn bị vỡ. Hậu quả là anh phải nhập viện cấp cứu và cắt bỏ một số ngón chân.

Ngày 30/10, Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện lên Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ). Theo tiết lộ của Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương, lá đơn kiện chỉ có tên của Gerard Williams mà không đề cập đến Bích Tuyền hay người mượn nhà tổ chức sự kiện. Trước khi nộp đơn kiện, phía nam ca sĩ gửi thư yêu cầu bồi thường 20 triệu USD (bao gồm 15 triệu USD bồi thường và 5 triệu USD phí luật sư) trước ngày 13/10. Nếu không được chấp thuận, mức bồi thường sẽ tăng lên 50 triệu USD khi ra tòa.

Đáng chú ý, theo Dũng Taylor, sau sự cố vào tháng 2, các bên vẫn còn qua lại với nhau. Vợ chồng Bích Tuyền thậm chí còn đi xem liveshow của Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 5. Tuy nhiên, có thể do không đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường ban đầu (15 triệu USD), nam ca sĩ quyết định nhờ đến luật sư và nộp đơn kiện chính thức.

Đoạn video ghi lại vụ việc Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn:

Lê Tiến