Hướng đến FDI thế hệ mới

Theo báo cáo kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4 đạt 18,24 tỷ USD, tăng mạnh 32% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, giá trị lớn hơn của khu vực FDI còn nằm ở khả năng tạo liên kết, lan tỏa tiêu chuẩn quản trị, công nghệ và nâng cấp năng lực cho doanh nghiệp trong nước.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng mới của Chính phủ trong thu hút đầu tư nước ngoài: chuyển từ ưu tiên số lượng sang chú trọng chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng và mức độ liên kết với doanh nghiệp nội địa.

Song song với đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, mà còn hướng tới hình thành những doanh nghiệp Việt đủ năng lực trở thành nhà cung ứng cấp một, cấp hai trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Để giải bài toán liên kết vĩ mô này, nền kinh tế cần những hình mẫu đầu tư mang tính kiến tạo. Minh chứng rõ nét là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG - doanh nghiệp vừa có năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng nhờ cam kết thực thi ESG toàn diện và nỗ lực đồng hành, nâng cao năng lực cho mạng lưới doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng.những nỗ lực nâng chuẩn hệ sinh thái bản địa.

SCG được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu - Doanh nghiệp tiên phong thực thi ESG tại Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 25

Từ đối tác gia công đến hệ sinh thái cùng phát triển

Tại Diễn đàn Vietnam Connect 2026, ông Kulachet Dharachandra - Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, khi câu chuyện FDI không còn nằm ở số lượng nhà máy hay quy mô đầu tư, mà đã chuyển sang chất lượng tăng trưởng và giá trị tạo ra cho nền kinh tế.

SCG hiện có 50 nhà máy với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ USD trong các lĩnh vực hóa dầu, bao bì, xi măng và vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Tập đoàn còn hợp tác với hơn 5.000 đối tác cấp một trong chuỗi cung ứng; hợp tác với các doanh nghiệp Việt như PTSC và FPT.

Những con số trên cho thấy sự hợp lực giữa khối FDI và doanh nghiệp Việt đang được hiện thực hóa thông qua mạng lưới đối tác nội địa tham gia ngày càng sâu vào hoạt động sản xuất, vận hành và đổi mới công nghệ.

Điểm đáng chú ý, thay vì chỉ nhìn nhau như đối thủ cạnh tranh, SCG đang hướng tới mô hình “cạnh tranh cùng phát triển”, nơi các bên cùng nâng chuẩn chất lượng để tạo nên hệ sinh thái bền vững hơn.

Ông Kulachet Dharachandra - Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam chia sẻ về việc hợp tác với khoảng 5.000 đối tác địa phương cấp một

Chất lượng là “chìa khoá” để doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi giá trị

Theo ông Kulachet, nhiều tập đoàn FDI lớn hiện nay trước đây cũng từng là doanh nghiệp nội địa tại các quốc gia. Vì vậy, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có cơ hội phát triển lên nấc thang cao hơn nếu tập trung vào chất lượng và năng lực hợp tác.

Với SCG, chất lượng gồm ba lớp: nguồn nhân lực, sản phẩm - quy trình và năng lực công nghệ. Đây cũng là những yếu tố doanh nghiệp Việt cần củng cố nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt, bởi Tập đoàn xác định đầu tư cho con người là khoản đầu tư dài hạn để xây dựng năng lực cạnh tranh. Tại Việt Nam, SCG có khoảng 16.000 nhân sự đang được nâng cao năng lực thông qua chương trình SCG Academy và các cộng đồng thực hành chuyên môn (Communities of Practice - CoP); đồng thời duy trì các chương trình dài hạn như SCG Sharing the Dream và Learn to Earn - Trao tay nghề, tạo sinh kế.

Bên cạnh yếu tố con người, chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất là tiêu chí cốt lõi trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hệ thống Auto-truck tại Xi măng Sông Gianh giúp tối ưu hiệu suất và giảm phát thải

Thực tế, khi SCG nâng cao tiêu chuẩn công nghệ và ESG, các doanh nghiệp nội địa trong hệ sinh thái cũng có cơ hội tiếp cận năng lực sản xuất tiên tiến hơn.

Trong chuyển đổi xanh, SCG đang triển khai dự án LSPE trị giá 500 triệu USD tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn nhằm sử dụng nguyên liệu Ethane sạch hơn, giảm phát thải carbon. Xi măng Sông Gianh đặt mục tiêu cắt giảm 23% lượng phát thải CO2 vào năm 2030, còn các sản phẩm thuộc danh mục SCG Green Choice và dòng gạch ThinEco giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm 115.000 tấn CO2 mỗi năm.

Về chuyển đổi số, SCG đã ký biên bản ghi nhớ với FPT để đẩy mạnh số hóa và quản trị thông minh. Các giải pháp như robot, IoT, xe tải tự động và phân tích dữ liệu thời gian thực đang được triển khai tại nhiều công ty thành viên nhằm tối ưu hoạt động sản xuất, vận hành.

Với SCG, hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam không chỉ mở rộng đầu tư mà còn thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp nội địa. Sự hợp lực giữa khu vực FDI và doanh nghiệp Việt được xem là động lực nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.

Thúy Ngà