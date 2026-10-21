Giải cầu lông tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20/10 đến 25/10 tại Quảng Trị. Giải có 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, với sự góp mặt của các tay vợt đến từ 14 đơn vị cả nước. Nguyễn Thùy Linh đang là tay vợt đơn nữ số 1 Việt Nam. Cô tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên vô địch đơn nữ tại giải đấu năm nay.
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Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 không chỉ hấp dẫn về chuyên môn, mà còn gây sự chú ý đặc biệt với những gương mặt xinh đẹp.
Hơn 1.700 VĐV tranh tài Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026.
Ben Anh Nguyễn trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên tranh tài tại FIA F4 World Cup 2026, diễn ra từ 19 đến 22/11 tại Macao.