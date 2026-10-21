Thùy Linh tranh tài tại giải cầu lông tay vợt xuất sắc quốc gia 2026

Giải cầu lông tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20/10 đến 25/10 tại Quảng Trị. Giải có 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, với sự góp mặt của các tay vợt đến từ 14 đơn vị cả nước. Nguyễn Thùy Linh đang là tay vợt đơn nữ số 1 Việt Nam. Cô tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên vô địch đơn nữ tại giải đấu năm nay.