Alejandro Davidovich Fokina xuất sắc ngược dòng đánh bại Rafael Jodar sau ba set đấu căng thẳng, qua đó lần đầu tiên đăng quang tại một giải Masters 1000, khép lại hành trình kỳ diệu của truyền nhân Nadal.

Trận chung kết Thượng Hải Masters 2026 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa hai tay vợt Tây Ban Nha, Rafael Jodar và Alejandro Davidovich Fokina.

Ngay từ set mở màn, Jodar thể hiện phong độ ấn tượng với những cú đánh uy lực và khả năng điều bóng chính xác. Tài năng 20 tuổi nhanh chóng giành break ngay game giao bóng đầu tiên của Fokina, trước khi tiếp tục bẻ thêm một game để thắng áp đảo 6-1.

Fokina lần đầu đăng quang Thượng Hải Masters - Ảnh: AGTP Tennis

Tưởng chừng Jodar sẽ dễ dàng tiến tới chức vô địch, Fokina bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong set hai. Hai tay vợt liên tục giằng co, mỗi người giành một break và kéo nhau vào loạt tie-break quyết định.

Tại đây, Fokina chứng minh bản lĩnh khi giành chiến thắng 7-5, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 sau hai set.

Bước vào set quyết định, cả hai tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi căng thẳng với những lần bẻ game giao bóng liên tiếp. Tuy nhiên, Jodar bắt đầu bộc lộ dấu hiệu thiếu ổn định, liên tục mắc lỗi ở những thời điểm quan trọng. Tận dụng cơ hội, Fokina giành break quyết định để thắng 6-4.

Chung cuộc, Fokina ngược dòng đánh bại Jodar 2-1, lần đầu đăng quang tại giải Masters 1000.

Trong khi đó, dù thất bại, truyền nhân Rafael Nadal vẫn để lại dấu ấn với hành trình ấn tượng tại Thượng Hải Masters 2026.