Tài năng trẻ Rafael Jodar tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại Daniil Medvedev sau hai set, qua đó giành vé chung kết Thượng Hải Masters 2026 và tái hiện thành tích của huyền thoại Rafael Nadal.

Video highlights Daniil Medvedev 0-2 Rafael Jodar:

Bước vào trận bán kết Thượng Hải Masters 2026, Daniil Medvedev được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh. Tuy nhiên, Rafael Jodar chứng minh vì sao anh được ví như truyền nhân của Rafael Nadal.

Ngay set mở màn, Jodar gây bất ngờ khi giành break ở game thứ 4. Dù Medvedev nhanh chóng đòi lại break, tay vợt người Nga tiếp tục mắc sai lầm và để đối thủ vượt lên. Jodar tận dụng lợi thế để thắng 6-3.

Rafael Jodar viết nên chuyện cổ tích khi vào chung kết Thượng Hải Masters, gặp Davidovich Fokina - Ảnh: ATP Tour

Sang set hai, Medvedev tiếp tục gặp khó khăn khi mất break ngay game giao bóng đầu tiên. Dù gỡ hòa ở game thứ 4, hạt giống người Nga một lần nữa bị Jodar bẻ game ở thời điểm quyết định.

Tay vợt Tây Ban Nha duy trì sự tập trung, thắng 6-4 để khép lại trận đấu với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào chung kết gặp đồng hương Alejandro Davidovich Fokina.

Đáng chú ý, Jodar còn thiết lập cột mốc đặc biệt khi trở thành tay vợt nam trẻ thứ hai sau Rafael Nadal giành 20 chiến thắng tại các giải Masters 1000 trong một năm.

Jodar tiếp bước đàn anh Nadal - Ảnh: ATP Tour

Trước đó, 'Vua đất nện" từng lập kỷ lục với 28 chiến thắng tại các sân chơi thuộc hệ thống Masters 1.000 năm 2005, khi mới 19 tuổi.

Ở tuổi 20, Jodar đang viết nên hành trình đáng nhớ tại Thượng Hải, tiếp tục khẳng định tiềm năng trở thành ngôi sao lớn của quần vợt thế giới.