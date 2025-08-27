Tính tới 15h ngày 27/8, Mưa đỏ đã vượt mốc doanh thu 167 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày tới. Trong phim, Hứa Vĩ Văn thủ vai bác sĩ Lê và chiếm nhiều tình cảm của khán giả.

Hứa Vĩ Văn trong "Mưa đỏ" và "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại".

Sắp tới, người hâm mộ nam diễn viên sẽ gặp lại Hứa Vĩ Văn với tạo hình mới mẻ trong phim kinh dị nặng đô Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Sau 2 năm chuẩn bị, phim kinh dị - tâm lý Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại vừa tung trailer đầu tiên dẫn dụ khán giả bước vào những không gian ám ảnh gắn liền tà thuật giữ của đầy kỳ bí cùng màn nhập vai đầy hứa hẹn của dàn diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn.

Phim mở đầu khi Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) tháo dỡ và “độ” một chiếc xe không rõ nguồn gốc. Từ đây, anh vô tình khơi dậy một bí mật rùng rợn, kéo theo loạt hiện tượng kỳ dị và hé lộ cánh cửa ma mị giữa đời thường với ác mộng. Khi ngày càng nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy của chiếc xe bị nguyền rủa, bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bắt đầu hiện diện để trả thù kẻ sát hại mình. Nhưng cơn thịnh nộ của cô gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả những người vô tội.

Nhập vai nhà báo An, tài tử Hứa Vĩ Văn mang dáng vẻ nhiều toan tính và khó đoán.

Đạo diễn Lương Đình Dũng và ê-kíp đã trải qua thời gian casting kéo dài, tiếp xúc hàng trăm diễn viên nam và nữ. Anh tâm đắc với gương mặt mới trong điện ảnh - Nguyễn Xuân Thắng, người giành ngôi quán quân The Next Gentlemen 2024 và hiện đang học diễn viên. Anh cũng đánh giá cao vẻ đẹp ma mị của Yu Dương cùng nét đẹp trong trẻo, tiềm năng diễn xuất của Bé Quyên. Các diễn viên trẻ trải qua 5 - 6 tháng luyện tập diễn xuất để bắt nhịp với đoàn phim và hoàn thành vai diễn của mình.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại dự kiến khởi chiếu từ 26/9/2025.