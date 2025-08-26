Một thương binh bị cụt 2 chân tham gia phim "Mưa đỏ".

Thuộc thể loại hiện thực chiến tranh, Mưa đỏ không chỉ khiến khán giả choáng ngợp với những đại cảnh mãn nhãn mà còn rơi nước mắt khi xem cảnh một thương binh tham gia phân cảnh đầy ám ảnh.

Phim điện ảnh Mưa đỏ đang tạo cơn sốt chưa từng thấy ở các rạp chiếu nhờ câu chuyện bi tráng của những chiến sĩ giải phóng quân làm nhiệm vụ trấn giữ Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm. Những dòng thông tin trong trang sách lịch sử nay sống động trên màn ảnh rộng, khi tiếng bom làm rung chuyển mặt trận Quảng Trị, trái tim của khán giả cũng rung lên nỗi cảm phục xen lẫn tiếc thương với những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Hàng nghìn lượt đánh giá và nhận xét đều không thể che đi sự xúc động trước tác phẩm của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Trong họp báo ra mắt phim tại TPHCM, diễn viên Hứa Vĩ Văn xúc động chia sẻ, anh và dàn diễn viên trong phim không xem mình là diễn viên mà họ như những người lính đang nhận nhiệm vụ. Bởi Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn như một nén tâm nhang của đoàn làm phim gửi đến anh linh các chiến sĩ đã nằm lại thành cổ và dòng sông Thạch Hãn.

Không ai xem những gì Mưa đỏ bày ra trước mắt là một màn trình diễn, vì ai cũng ngầm hiểu Tiểu đội 1 có Cường, Tạ, Bình, Hải, Tú, Sen và Tấn hay Tiểu đoàn K3 Tam Sơn có Trung uý Thành, Chính uỷ Tân và bác sĩ Lê dường như đã từng tồn tại trong một hình dáng khác, một hình dáng đã trở thành huyền thoại bi tráng của câu nói: “Đất Thành cổ rộng nhưng bạn tôi nằm chật". Sự xuất hiện của những diễn viên đặc biệt khiến bộ phim như một cánh cửa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Trong một phân cảnh tại hầm phẫu thuật của bác sĩ Lê, thương bệnh binh nằm "xếp lớp như cá". Tiếng rên la ở khắp nơi trong căn hầm ngột ngạt. Trên giường bệnh, một thương binh đã bị cưa cụt chân đang nằm lặng lẽ. Cảnh quay lướt qua nhanh những sự tàn khốc của chiến tranh đã nhanh chóng in vào tâm trí khán giả đến lặng người.

Những tưởng đoàn làm phim Mưa đỏ đã sử dụng hóa trang hoặc kỹ xảo nhưng sự thật đó chính là một thương binh từ chiến trường Quảng Trị năm nào. Rất nhiều thương binh với đủ loại chấn thương đã có mặt tại phim trường Mưa đỏ để giúp đoàn làm phim quay những thước phim chân thật mà đau xé lòng.

Ngay sau cảnh thương binh bị cụt chân là một phân cảnh khác cũng đầy ám ảnh của Mưa đỏ, khi bệnh xá hết thuốc tê và bác sĩ Lê (Hứa Vĩ Văn thủ vai) bắt buộc phải cưa sống chân của một chiến sĩ. Diễn viên Hứa Vĩ Văn kể lại, khi kết thúc cảnh quay cưa chi, anh và Hiếu Nguyễn "nước mắt không thể ngừng tuôn".

Với người thương binh, người diễn viên không cần phải diễn, đó chính là những gì các ông, các bác đã từng trải qua. Khi đến với Mưa đỏ, họ tếu táo: “Muốn cụt tay, cụt chân hay bị mù? Thương tật ¼ hay ¾?". Với họ, có lẽ được trở về vẫn là một may mắn bởi rất nhiều đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này.

Họ có mặt ở đây, góp phần vào những thước phim tái hiện lại quá khứ hào hùng năm nào, để một lần nữa ở gần đồng đội cũ thêm một lúc.

Đoàn phim khâm phục tinh thần của các diễn viên quần chúng là các thương binh tham gia "Mưa đỏ".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ: "Các bác cựu chiến binh luôn đến phim trường từ rất sớm, có người đi bằng xe 3 bánh tự chế. Thời điểm quay Mưa đỏ là lúc thời tiết ở Quảng Trị đang rét buốt nhưng các ông, các bác không ngại khó khăn đã nằm yên cho chúng tôi hoá trang trong trang phục lính mùa hè rất mỏng, rồi lại quay phim khá lâu. Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ của các bác và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn với những người đã sẵn sàng cùng chúng tôi làm sống lại một trang lịch sử của dân tộc".

Giám đốc sản xuất - Đại tá Kiều Thanh Thuý chia sẻ: "Chúng tôi tâm niệm phải cố gắng hết sức để có được những thước phim chân thực nhất. Vì vậy đoàn làm phim đã nảy ra ý định táo bạo là mời các bác thương binh thật đến hỗ trợ ghi hình. Và rất may mắn là các ông, các bác đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình".

Một cảnh trong phim.

Sau 5 ngày ra rạp, hiện Mưa đỏ vẫn gây sốt phòng vé. Tính tới 16h ngày 26/8, phim đã vượt mốc 142 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Ảnh: NSX