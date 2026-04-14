Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ tiêu dùng tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt sang các kênh mua sắm chính hãng, đồng thời cho thấy định hướng đầu tư dài hạn của hãng trong việc xây dựng trải nghiệm người dùng.

Củng cố vị thế trong mảng tiêu dùng

Trong những năm gần đây, Huawei đã từng bước xây dựng nền tảng tại Việt Nam thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm và duy trì sự hiện diện ổn định ở nhiều ngành hàng. Ở mảng thiết bị đeo, các dòng đồng hồ thông minh như HUAWEI WATCH GT Series, HUAWEI WATCH FIT Series... liên tục duy trì sức hút nhờ thiết kế, các tính năng thể thao, theo dõi sức khỏe và thời lượng pin. Bên cạnh đó, các sản phẩm thuộc danh mục máy tính bảng và tai nghe cũng dần tạo được chỗ đứng, đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hàng ngày.

Song song với phát triển sản phẩm, Huawei cũng tăng cường điểm chạm với các khách hàng thông qua nhiều hoạt động trực tuyến và trực tiếp. Nhờ đó, dù hiện không có cửa hàng chính hãng tại Việt Nam, nhưng thương hiệu vẫn xây dựng được cộng đồng người dùng trung thành và ổn định với quy mô gần 1 triệu thành viên trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2026 được dự đoán sẽ là một năm sôi động của Huawei, khi hãng liên tục giới thiệu các sản phẩm mới ngay từ đầu năm. Đáng chú ý, sự trở lại của Huawei trong “sân chơi” smartphone với sản phẩm flagship HUAWEI Mate X7 càng cho thấy Huawei đang tích cực củng cố vị thế trong mảng tiêu dùng.

Cửa hàng trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng

Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, kéo theo sự thay đổi trong hành vi mua sắm. Người dùng ngày càng ưu tiên các gian hàng chính hãng (Official Store/Mall) nhằm đảm bảo nguồn gốc sản phẩm, đồng thời kỳ vọng cao hơn vào dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm mua sắm.

Trong bối cảnh đó, việc Huawei ra mắt cửa hàng trực tuyến được xem là bước đi nhằm tăng cường kết nối trực tiếp với người dùng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống bán lẻ, hãng có thêm một kênh chính thức để chủ động cung cấp thông tin, triển khai chương trình và đồng bộ trải nghiệm.

Đáng chú ý, Cửa hàng Trực tuyến Huawei mang giao diện đậm dấu ấn Việt Nam, thể hiện rõ định hướng bản địa hóa trong cách tiếp cận thị trường của hãng. Việc bổ sung kênh bán hàng trực tiếp cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của Huawei, giúp hành trình trải nghiệm - từ tìm hiểu sản phẩm đến mua sắm và hậu mãi - trở nên liền mạch hơn trên môi trường số. Đây cũng là nền tảng để hãng triển khai các hoạt động cá nhân hóa và tăng cường tương tác với người dùng Việt Nam trong thời gian tới.

Ưu đãi nhân dịp khai trương Cửa hàng trực tuyến Huawei

Nhân dịp ra mắt cửa hàng trực tuyến, Huawei cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho người dùng. Trong đó, khách hàng đăng ký nhận thông tin có thể nhận ưu đãi 10% cho đơn hàng đầu tiên; cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng mỗi ngày; miễn phí giao hàng nhanh toàn quốc cùng nhiều khuyến mãi đặc biệt áp dụng cho các sản phẩm như tai nghe, đồng hồ thông minh và máy tính bảng.

Đáng chú ý, HUAWEI FreeClip 2, một trong những sản phẩm bán chạy nhất quý 1 của hãng, sẽ ra mắt thêm hai màu Tím Mận và Vàng Hồng, mở bán độc quyền trên cửa hàng trực tuyến từ 21/04 đến 03/05, tặng kèm phụ kiện cao cấp từ PNJ.

Từ 21/04, người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm nền tảng mua sắm trực tuyến chính thức của Huawei tại Việt Nam tại: https://consumer.huawei.com/vn/offer/[NK1]

(Nguồn: Huawei Việt Nam)