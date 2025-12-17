Không khí sôi động trong lần trở lại

Tiếp nối thành công từ lần đầu tổ chức, sự kiện ghi nhận sự tham gia của gần 1.000 vận động viên và người yêu công nghệ, tạo nên một ngày hội thể thao kết hợp công nghệ sôi động, khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống năng động và lành mạnh.

Sự kiện lần này mang đến hai cự ly 5km và 15km, tạo cơ hội thử sức cho cả runner phong trào lẫn vận động viên có kinh nghiệm. Từ khu vực khởi động đến đường chạy, không khí hào hứng lan tỏa khi các vận động viên cùng nhau chinh phục vạch đích.

Giải chạy tiếp tục lấy cảm hứng từ tính năng Vòng hoạt động quen thuộc trên các thiết bị đeo Huawei, gồm Vòng Di chuyển (đỏ), Vòng Tập luyện (vàng) và Vòng Đứng (xanh dương).

Sự kiện còn có nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích người tham gia "thắp sáng" cả ba vòng màu. Sau khi hoàn thành cự ly, nhiều người tham gia tiếp tục hòa mình vào các hoạt động bên lề như lớp học zumba, cùng các trò chơi thể lực để nhận quà tặng từ Huawei.

Người tham gia giải chạy chia sẻ: “Không khí sự kiện rất vui và tích cực. Tôi được gặp gỡ những người bạn cùng đam mê và có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới hỗ trợ việc tập luyện.”

Ở khu vực về đích, các runner hào hứng lưu lại khoảnh khắc nhận huy chương hoàn thành. Những vận động viên về đích sớm nhất ở từng cự ly còn nhận thêm quà tặng đặc biệt từ Huawei và các đối tác.

Tiếp tục lan tỏa cam kết đồng hành cùng người dùng sống khỏe

Việc giải chạy Thắp sáng vòng hoạt động trở lại với quy mô mở rộng cho thấy nỗ lực của Huawei trong việc đồng hành cùng cộng đồng xây dựng lối sống khỏe mạnh thông qua các sản phẩm và trải nghiệm kết hợp công nghệ.

Trong suốt hơn 10 năm phát triển mảng thiết bị đeo, Huawei không ngừng nâng cấp độ chính xác cảm biến, tối ưu trải nghiệm sử dụng và mở rộng danh mục sản phẩm thông qua hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh và ứng dụng Huawei Health hỗ trợ theo dõi vận động, giấc ngủ, nhịp tim, mức độ căng thẳng và xây dựng kế hoạch luyện tập cá nhân.

Song song với hoạt động tại sự kiện, thử thách trực tuyến trong ứng dụng Huawei Health cho phép người dùng trên toàn quốc tham gia và nhận huy chương điện tử (e-Medal), mang đến cơ hội hòa nhịp tinh thần sống khỏe dù ở bất kỳ đâu.

Trong thời gian tới, Huawei cho biết sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều sân chơi thể thao - công nghệ để người dùng duy trì cảm hứng vận động và hướng đến lối sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Bích Đào