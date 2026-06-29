Tập trung ổn định dòng tiền, kiểm soát chi phí

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo HTN báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 630,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 18 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của HTN đạt 7.359,5 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm 2024, còn 5.801,7 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 1.557,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HTN đã hoàn tất việc tất toán toàn bộ các khoản trái phiếu và không còn dư nợ trái phiếu tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025. Đây là một trong những kết quả quan trọng trong lộ trình kiểm soát tài chính, tạo nền tảng để doanh nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025, HTN duy trì nhịp thi công ổn định tại nhiều dự án trọng điểm. Công ty đã cất nóc dự án Grand Center Quy Nhon và các tòa tháp của New Galaxy Binh Duong, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án chuẩn bị bàn giao như Vung Tau Pearl, Melody Quy Nhon…

Bên cạnh đó, việc đảm nhận vai trò tổng thầu thi công dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy tại TP HCM tiếp tục khẳng định năng lực của HTN trong phân khúc nhà ở xã hội – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cổ đông đặt câu hỏi cho Ban Lãnh đạo HTN

Tính đến cuối năm 2025, giá trị backlog hợp đồng xây dựng của HTN đạt hơn 25.789 tỷ đồng, tạo nguồn công việc ổn định và là cơ sở quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Bước sang năm 2026, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu 2.204 tỷ đồng (tăng 249% so với 2025), lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, HTN sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng như nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền… Đây cũng là năng lực cốt lõi thế mạnh của HTN nói riêng và hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh nói chung.

Đồng thời, Ban Lãnh đạo HTN cho biết trong thời gian tới, HTN sẽ đảm nhận thêm những sứ mệnh mới trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Hưng Thịnh. Những định hướng này sẽ từng bước được hiện thực hóa bằng các kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Mặt khác, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu quy trình vận hành, ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý dự án và nâng cao năng lực đội ngũ.

Ban Chủ tọa trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội

Nhằm củng cố năng lực tài chính và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển kế tiếp, Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, Công ty dự kiến phát hành hơn 44,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 2:1, mỗi cổ đông nắm giữ hai cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Qua đó, nâng vốn điều lệ của công ty từ hơn 891 tỷ đồng lên hơn 1.336 tỷ đồng.

Việc nâng quy mô vốn điều lệ sẽ giúp củng cố năng lực tài chính của Công ty, tạo nền tảng phù hợp hơn với định hướng hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao năng lực thi công, từng bước tham gia phát triển dự án và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty. Đồng thời, quy mô vốn điều lệ lớn hơn cũng góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của HTN trong quá trình làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác, nhà đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hưng Thịnh Incons cho biết: “Hưng Thịnh Incons là công ty độc lập, nhưng cũng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh và luôn gắn với chiến lược phát triển chung cũng như sứ mệnh của Tập đoàn. Đó là phát triển những sản phẩm bất động sản vừa túi tiền, tạo ra giá trị cho khách hàng, cổ đông và công ăn việc làm cho người lao động. Có những giai đoạn thuận lợi và cũng có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thay đổi sứ mệnh đó.

Suốt thời gian qua, Hưng Thịnh tập trung tối đa để tái cấu trúc, xử lý từng công việc. Với các chính sách của Đảng và Nhà nước cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay, cơ bản đã giải quyết khá nhiều nút thắt. Tiếp tục với sự ủng hộ đó, chúng tôi sẽ triển khai nhiều kế hoạch, tích lũy để đón đầu chu kỳ mới. Hưng Thịnh Incons sẽ đảm nhận thêm những sứ mệnh mới trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Hưng Thịnh. Với quyết tâm cao độ, chúng tôi tin sẽ đưa Hưng Thịnh quay trở lại quỹ đạo mới, một cách ổn định và bền vững.”

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thống nhất mức thù lao HĐQT năm 2026, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026, và thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hưng Thịnh Incons phát biểu tại Đại hội

Trước đó, HTN đã thực hiện chi trả khoản cổ tức tiền mặt năm 2021 (tỷ lệ 12%) cho cổ đông vào ngày 24/6/2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực, minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết đảm bảo quyền lợi của cổ đông sau giai đoạn thị trường khó khăn.

Sau giai đoạn tập trung tái cấu trúc, củng cố nội lực, Hưng Thịnh Incons đã sẵn sàng cho một chặng đường phát triển mới. Với chiến lược rõ ràng và những cơ hội từ thị trường đang dần mở rộng, doanh nghiệp kỳ vọng tạo dựng những động lực tăng trưởng ổn định, vững chắc, góp phần tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển chung của đất nước.

(Nguồn: Hưng Thịnh Incons)