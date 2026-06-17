Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).
Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của TCTD là 40%.
Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/10/2023, tỷ lệ này là 30%.
Dự thảo thông tư quy định tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ các khoản sau đây:
Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
Dự thảo thông tư bãi bỏ quy định tại Điều 1 Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
Đồng thời, bãi bỏ quy định tại Thông tư số 08 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
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Theo quy định tại Thông tư 22, TTCD phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:
Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%; từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 37%; từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023 là 34%; từ ngày 1/10/2023 là 30%.
Dự thảo thông tư mới đề xuất tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40% cũng như sửa đổi quy định về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo hướng cho phép tính thêm 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tổng tiền gửi dùng để xác định tỷ lệ này nhằm thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.