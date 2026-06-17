Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của TCTD là 40%.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/10/2023, tỷ lệ này là 30%.

Dự thảo thông tư quy định tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ các khoản sau đây:

Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Dự thảo thông tư bãi bỏ quy định tại Điều 1 Thông tư số 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.

Đồng thời, bãi bỏ quy định tại Thông tư số 08 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.