Từ kỳ nghỉ ngắn ngày đến hành trình chăm sóc sức khỏe trọn đời

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm về một không gian an cư xanh và yên bình nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi cao cấp đang trở thành xu hướng tất yếu của giới thượng lưu.

Vượt ra khỏi định nghĩa về một nơi che mưa chắn nắng, sự giao thoa giữa Wellness Living và Resort Living đang thiết lập một hệ giá trị hoàn toàn khác biệt. Khi những tiêu chuẩn nghỉ dưỡng khắt khe được đưa vào không gian sống thường nhật, ngôi nhà không còn là một tài sản tĩnh mà trở thành một thực thể sống động, nuôi dưỡng trọn vẹn Thân - Tâm - Trí.

Trong báo cáo The Wealth Report Attitudes của Knight Frank chỉ ra rằng có đến 80% giới siêu giàu ưu tiên đầu tư mạnh mẽ vào sức khỏe và phúc lợi cá nhân. Số liệu Globe Newswire cũng cho thấy, thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe (Wellness Real Estate) toàn cầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6 %/năm, cao gấp 4 lần GDP toàn cầu, cho thấy sức bật mạnh mẽ của phân khúc này.

Thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu (Wellness Real Estate) dự kiến sẽ đạt quy mô gấp đôi vào năm 2030 so với năm 2024, cho thấy tốc độ phát triển vượt bậc. Nguồn: researchandmarkets.com

Những số liệu này là lời khẳng định cho một kỷ nguyên mới, nơi giới siêu giàu dịch chuyển từ việc "tận hưởng có thời hạn" sang sở hữu sự an lạc thường trực.

Hưng Yên - vùng đất di sản nằm ở phía Đông Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ với những dự án nâng cấp hạ tầng hàng nghìn tỷ nhưng vẫn thiếu vắng những không gian sống được đầu tư đồng bộ và xứng tầm. Trong bối cảnh đó, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên xuất hiện như một biểu tượng nâng tầm triết lý Wellness Living thành chuẩn mực Resort Living đắt giá. Việc hiện thực hóa mô hình nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe không chỉ khỏa lấp cơn khát bất động sản cao cấp, mà còn định hình lại phong cách sống tinh hoa, biến mỗi ngày của chủ nhân thành một hành trình tái tạo năng lượng trọn vẹn tại mảnh đất cửa ngõ giàu tiềm năng.

Resort Living: Sự khác biệt từ tư duy tổ chức không gian sống Wellness

Khảo sát thị trường bất động sản hiện nay xuất hiện không ít dự án tự "gắn mác resort" nhằm thu hút khách hàng, nhưng thực tế thường chỉ dừng lại ở việc bổ sung các mảng xanh hoặc tiện ích rời rạc. Tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, khái niệm "Resort Living" được định nghĩa lại một cách khắt khe và bài bản hơn, mở ra một không gian sống đầy an yên. Sự khác biệt cốt lõi không nằm ở số lượng tiện ích bề nổi, mà được khẳng định qua tư duy tổ chức không gian chuyên biệt, dựa trên ba trụ cột: Cách quy hoạch, cách phân bổ công năng và cách vận hành hệ tiện ích.

Trước hết, nền tảng của sự khác biệt này nằm ở cách quy hoạch. Thay vì tối ưu mật độ xây dựng theo lối mòn, dự án ưu tiên quy hoạch đồng bộ lấy con người làm trung tâm. Sự bài bản này thể hiện qua việc kiến tạo một hệ sinh thái tích hợp, nơi các phân khu không tồn tại độc lập mà bổ trợ lẫn nhau. Điển hình là sự hiện diện của khu phố thương mại với lối kiến trúc tái hiện tinh tế hai thời đại hoàng kim của Hàn Quốc, vừa tạo ra không gian thưởng lãm văn hóa độc đáo, vừa trở thành điểm đến du lịch MICE chiến lược.

Trung tâm hội nghị quốc tế - Không gian sự kiện đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Ảnh phối cảnh dự án

Song hành với đó là sự tinh tế trong phân bổ công năng, tạo ra sự cân bằng khoa học giữa nhịp sống sôi động và không gian phục hồi tĩnh tại. Ngay tại ngôi nhà của mình, gia chủ có thể tận hưởng hồ bơi biệt lập, sân vườn riêng, bãi đậu xe riêng, an ninh đa lớp 24/7. Chỉ vài cách vài bước chân, chạm tới hệ sinh thái tiện ích trị liệu nội khu, tổ hợp khoáng nóng, khu tắm bùn… cùng loạt tiện ích phục vụ cuộc sống như hệ thống cửa hàng, siêu thị, chuỗi cà phê, nhà hàng, trung tâm Gym, Yoga, Spa …

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên đem lại không gian sống wellness & bền vững cho chủ nhân. Ảnh phối cảnh dự án

Cuối cùng, quy trình vận hành chuyên sâu, chuyên nghiệp bởi Lynntimes Hospitality Management chính là mắt xích quan trọng nhất. Từ công viên Oseyo Onsen & Spa đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mọi tiêu chuẩn quốc tế đều được áp dụng nghiêm ngặt.

Chính sự gắn kết mật thiết giữa các trụ cột cốt lõi đã hiện thực hóa những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe thành một chuẩn mực sống Wellness trọn vẹn và đáng giá. Từ đó, tạo nên một hệ giá trị Resort Living đúng nghĩa, nơi mọi nhu cầu sống được đáp ứng ở tiêu chuẩn cao nhất.

Tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, giá trị của sự an cư được định nghĩa bằng những trải nghiệm trị liệu chuyên sâu, nơi mỗi mét vuông đều hơi thở của thiên nhiên và sự thư thái. Việc sở hữu không gian sống tại đây không chỉ là sự lựa chọn về nơi ở, mà còn là cách giới tinh hoa khẳng định vị thế cá nhân thông qua một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững theo thời gian.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji)