Các đơn vị nghiệm thu hạng mục cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường Vũ Lăng (xã Tiền Hải)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Lắp đặt hộ lan tôn sóng, gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại một số điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Tiền Hải”.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 5/2026 và hoàn thành vào tháng 6/2026, được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành thi công.

Công trình gồm các hạng mục: lắp đặt hộ lan tôn sóng kèm mắt phản quang dẫn đường tại các điểm khuất tầm nhìn; lắp gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại một số điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; dựng cột đèn chiếu sáng cao 8m, lắp đèn LED 100W sử dụng năng lượng mặt trời tại các vị trí đường có khúc cua.

Thiết bị cảnh báo giao thông được tài trợ và lắp đặt trên tuyến đường Nguyễn Trung Khuyến (xã Tiền Hải)

Việc đưa vào sử dụng công trình và các thiết bị cảnh báo giao thông không chỉ góp phần nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ mà còn hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản thông qua giảm số vụ tai nạn, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

PV