Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực chính thức từ ngày 15/4/2026.

Theo Thông tư 08, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động bao gồm xác thực 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Các thuê bao Viettel có thể xác thực thông tin qua ứng dụng My Viettel trên điện thoại. Ảnh: HP

Thông tư cũng quy định rõ các phương thức xác thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. Theo đó, người dân có thể lựa chọn thực hiện xác thực thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, thông qua ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp.

Để xác thực thông tin thuê bao Viettel nhanh chóng, đơn giản, người dân thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng My Viettel trên điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng My Viettel, đăng nhập bằng số điện thoại Viettel đang sử dụng. Tại giao diện chính, chọn mục Xác thực thông tin TB.



Bước 3: Chụp ảnh giấy tờ CCCD và ảnh chân dung.



Bước 4: Kiểm tra thông tin và đối chiếu thông tin với CCCD.



Bước 5: Thực hiện quét chip trên CCCD.



Bước 6: Xem thông tin hợp đồng và ký điện tử.



Bước 7: Xác nhận OTP.



Bước 8: Thông báo cập nhật giấy tờ thành công.

(Tổng hợp)