Ngày 31/3, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 08 quy định về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4 nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ, nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Từ ngày 15/4, người dân vào VNeID cập nhật thuê bao chính chủ và sinh trắc học. Ảnh: Thạch Thảo

Quy định này nhằm bảo đảm mỗi thuê bao di động đều gắn với danh tính xác thực chính chủ của người sử dụng.

Chính sách mới cũng cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.

Bên cạnh đó, những thuê bao đăng ký SIM mới có thêm kênh đăng ký sinh trắc học thông qua VNeID, hình thức này sẽ giản lược các bước như không cần thực hiện video call tại các điểm giao dịch của nhà mạng đang sử dụng hiện nay.

Ngoài ra, với các thuê bao đã sử dụng số thuê bao để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc sử dụng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip để đăng ký theo quy định sẽ không phải thực hiện xác thực lại (trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị từ 15/6).

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID (thực hiện từ ngày 15/4):

Xác nhận sử dụng/ không sử dụng số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp. Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2: Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công. Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7: Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Các bước xem các số điện thoại đã xác nhận sử dụng: Ví giấy tờ - Số điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn Ví giấy tờ

Bước 2: Nhấn Số điện thoại

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 4: Danh sách số điện thoại đã tích hợp