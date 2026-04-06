Thủ thuật xem số điện thoại trên Zalo đơn giản (điện thoại, máy tính, laptop)

Để xem số điện thoại trên Zalo bằng điện thoại, người dùng cần vào trang cá nhân của đối phương và kiểm tra mục thông tin. Tuy nhiên, số điện thoại chỉ hiển thị khi người đó cho phép hoặc đã lưu trong danh bạ.

Cách xem trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo. Truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại của bạn.

Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện hoặc bạn bè cần xem

Vào mục Tin nhắn nếu đã từng nhắn

Hoặc vào mục Danh bạ để tìm người đó

Bước 3: Mở trang cá nhân. Nhấn vào tên hoặc ảnh đại diện của người đó để vào trang thông tin cá nhân.

Bước 4: Xem thông tin số điện thoại. Tại trang cá nhân, tìm mục Thông tin hoặc Giới thiệu. Nếu người đó cho phép hiển thị, thì số điện thoại sẽ xuất hiện

Cách xem trên máy tính / laptop

Bước 1: Mở Zalo PC hoặc Zalo Web

Bước 2: Chọn liên hệ

Bước 3: Nhấn vào Thông tin cá nhân

Kiểm tra mục số điện thoại

Lưu ý: Có trường hợp không xem được số điện thoại trong Zalo vì:

Người dùng đã ẩn số điện thoại

Không lưu số trong danh bạ

Cài đặt quyền riêng tư hạn chế

Đây là cơ chế bảo mật mặc định của Zalo