Trong những ngày qua, Zalo đã bất ngờ cập nhật điều khoản mới, trong đó “ép” người dùng phải đồng ý cung cấp các thông tin về dữ liệu cá nhân nếu không sẽ bị xoá ứng dụng sau 45 ngày, nhiều người dùng tại Việt Nam đã chọn cách “dọn nhà” sang các nền tảng OTT khác.

WhatsApp và Viber vươn lên vị trí dẫn đầu trên kho ứng dụng AppStore tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Anh Nguyễn Hoàng Anh, chủ một doanh nghiệp thiết kế tại TPHCM vừa thông báo đến các nhân viên và đối tác khách hàng của mình việc sẽ không liên lạc công việc qua nền tảng Zalo nữa, thay vào đó mọi người có thể liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác như Viber, Facebook hay WhatsApp.

Nguyên nhân khiến anh từ bỏ Zalo là do nền tảng bắt anh phải đồng ý cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, bên cạnh đó anh cũng thấy không có sự minh bạch khi dữ liệu cá nhân của mình cung cấp được sử dụng tại các công ty thuộc VNG bao gồm công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết…

“Tôi chỉ sử dụng mỗi Zalo, không sử dụng các dịch vụ khác của VNG, thì tại sao dữ liệu của mình lại được sử dụng cho các công ty đó; dữ liệu cá nhân của tôi được sử dụng như thế nào cũng là một dấu hỏi lớn, nên công ty tôi sẽ không dùng Zalo nữa”, anh Hoàng Anh chia sẻ.

Chị Thu Hương, nhân viên văn phòng tại TPHCM cũng cho biết, rất nhiều đối tác đã thông báo cho chị về việc họ không dùng Zalo để liên lạc nữa, thay vào đó sẽ chuyển qua Viber hoặc Telegram; điều này cũng khiến chị phải đổi qua sử dụng OTT khác theo khách hàng của mình.

“Tôi dùng Zalo để phục vụ công việc từ trước tới nay, giờ khách hàng họ kêu không dùng nền tảng này nữa thì tôi cũng chuyển theo họ thôi, cũng hơi tiếc khi đây là một ứng dụng chat được nhiều người dùng trong thời điểm hiện tại”, chị Hương nói.

Trong khi đó, anh Thanh Hải, đang bán tạp hoá tại TPHCM cho biết, sẽ dùng Zalo song song với các nền tảng khác do anh không thể loại bỏ OTT này được. Bởi Zalo đang được anh dùng vào rất nhiều thứ như liên lạc với khách hàng; liên lạc với trường học của các con; theo dõi các thông báo của chính quyền…

“Tôi bắt buộc phải đồng ý với các điều khoản mà Zalo quy định thôi, bởi có những cái mình vẫn phải dùng, tuy nhiên đối với các thông tin quan trọng từ nay sẽ không chuyển qua nó nữa mà sẽ chọn một nền tảng khác an toàn hơn”, anh Hải tâm sự.

Theo một chuyên gia công nghệ, thực tế người dùng hiện nay rất khó rời bỏ Zalo bởi nó đã ăn sâu vào cách thức liên lạc của họ trong thời gian dài vừa qua. Đối với những người bán hàng đây là phương tiện liên hệ với khách hàng tối ưu và phổ biến nhất; đối với các phụ huynh đây là phương tiện liên lạc chủ yếu được các trường đưa ra; đối với các gia đình ở thôn quê thì Zalo là phương tiện họ liên lạc với người thân bấy lâu nay…

Chuyên gia này cho biết, nhiều người sẽ dễ dàng bấm nút đồng ý với các điều khoản mới của Zalo và sử dụng tiếp, đây là một điều bình thường khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến hiện nay. Điều cần làm bây giờ là cơ quan chức năng cần xem xét việc Zalo đưa ra các quy định như trên có đúng với pháp luật hay không và xem dữ liệu thu thập có được minh bạch không, nếu sử dụng vào mục đích khác sẽ cần phải xem lại. Còn làn sóng “tẩy chay” đang nổi lên trong cộng đồng thì như bao lần khác chỉ là tức thời, người ta sẽ chóng quên ngay sau đó.

Có một điều đáng chú ý, ngày 30/12, trên các kho ứng dụng như AppStore của Apple tại Việt Nam, ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất là WhatsApp và Viber, trong khi Zalo tụt xuống vị trí thứ 52; trong khi đó trên kho ứng dụng Google Play Store, WhatsApp cũng vượt mặt Zalo vươn lên vị trí thứ 15 ở bảng xếp hạng lượt tải xuống miễn phí.