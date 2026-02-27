Cách đăng nhập nhiều tài khoản Facebook/Zalo trên iPhone

Apple không hỗ trợ tính năng "nhân bản" ứng dụng trực tiếp trên iOS do chính sách bảo mật cao. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Sử dụng Zalo Web (cho Zalo): Truy cập Zalo Web qua trình duyệt Safari, sau đó chọn biểu tượng mũi tên lên và nhấn "Thêm vào màn hình chính" để tạo lối tắt truy cập nhanh.

Cách đăng nhập Zalo web trên điện thoại

- Tính năng Chuyển đổi tài khoản (Switch Account): Trong ứng dụng Messenger, bạn có thể vào phần cài đặt tài khoản, chọn "Switch account" và nhấn "Add account" để đăng nhập thêm tài khoản mới.

- Sử dụng ứng dụng bên thứ ba như Friendly for Facebook (Tải ứng dụng này trên App Store, nhấn dấu "+" để thêm và quản lý nhiều tài khoản Facebook cùng lúc), Clone App (Tải từ App Store, nhấn dấu "+" để tạo bản sao cho ứng dụng Zalo hoặc Facebook), Dual Space (Tạo môi trường riêng biệt để chạy song song các ứng dụng mạng xã hội),

- Facebook Lite (Thay đổi vùng quốc gia của App Store sang Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) để có thể tải và dùng Facebook Lite song song với bản chính.

Facebook Lite

- Trình duyệt ẩn danh: Sử dụng tính năng trình duyệt ẩn danh để đăng nhập tài khoản thứ hai.