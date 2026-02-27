Ngày nay, việc sử dụng song song hai tài khoản mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng. Bạn có thể tách biệt công việc và đời sống cá nhân khi dùng một tài khoản cho gia đình, bạn bè và một tài khoản dành riêng cho công việc để quản lý chuyên nghiệp hơn. Việc đăng nhập 2 tài khoản trên cùng 1 thiết bị cũng giúp tiết kiệm thời gian và tiện lợi, không phải đăng nhập và đăng xuất liên tục khi muốn chuyển đổi giữa các tài khoản.

Chỉ với một chiếc điện thoại, bạn có thể thực hiện chức năng của hai máy khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí mua thêm thiết bị phụ. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý vì có thể nhầm lẫn hoặc rò rỉ thông tin giữa các tài khoản.

Xem nhanh:
  • Cách đăng nhập nhiều tài khoản Facebook/Zalo trên iPhone
  • Cách dùng 2 tài khoản Facebook/Zalo trên Android
  • Cách dùng nhiều tài khoản Facebook/Zalo trên máy tính

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Facebook/Zalo trên iPhone

Apple không hỗ trợ tính năng "nhân bản" ứng dụng trực tiếp trên iOS do chính sách bảo mật cao. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Sử dụng Zalo Web (cho Zalo): Truy cập Zalo Web qua trình duyệt Safari, sau đó chọn biểu tượng mũi tên lên và nhấn "Thêm vào màn hình chính" để tạo lối tắt truy cập nhanh.

zalo web tren dien thoai.png
Cách đăng nhập Zalo web trên điện thoại

- Tính năng Chuyển đổi tài khoản (Switch Account): Trong ứng dụng Messenger, bạn có thể vào phần cài đặt tài khoản, chọn "Switch account" và nhấn "Add account" để đăng nhập thêm tài khoản mới.

- Sử dụng ứng dụng bên thứ ba như Friendly for Facebook (Tải ứng dụng này trên App Store, nhấn dấu "+" để thêm và quản lý nhiều tài khoản Facebook cùng lúc), Clone App (Tải từ App Store, nhấn dấu "+" để tạo bản sao cho ứng dụng Zalo hoặc Facebook), Dual Space (Tạo môi trường riêng biệt để chạy song song các ứng dụng mạng xã hội), 

- Facebook Lite (Thay đổi vùng quốc gia của App Store sang Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) để có thể tải và dùng Facebook Lite song song với bản chính.

facebook lite.jpg
Facebook Lite

- Trình duyệt ẩn danh: Sử dụng tính năng trình duyệt ẩn danh để đăng nhập tài khoản thứ hai.

Cách dùng 2 tài khoản Facebook/Zalo trên Android

Hầu hết các dòng điện thoại Android hiện nay đều tích hợp sẵn tính năng nhân bản ứng dụng.

- Samsung: Vào Cài đặt, chọn Tính năng nâng cao, chọn Dual Messenger, sau đó bật ứng dụng Zalo hoặc Facebook muốn nhân bản.

2 facebook zalo 01.png

- OPPO: Vào Cài đặt, chọn Quản lý ứng dụng, chọn Trình nhân bản ứng dụng.

- Xiaomi: Vào Cài đặt, chọn Ứng dụng, chọn Ứng dụng kép.

- Realme: Vào Cài đặt, chọn Apps, chọn Nhân bản ứng dụng.

- Vivo: Vào Cài đặt, chọn Ứng dụng, chọn Nhân bản ứng dụng.

Nếu máy không có sẵn tính năng trên, bạn có thể tải các ứng dụng như Parallel Space, App Cloner, hoặc Dual Space từ CH Play để tạo không gian ảo đăng nhập tài khoản thứ hai.

Cách dùng nhiều tài khoản Facebook/Zalo trên máy tính

Bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản trên máy tính một cách dễ dàng thông qua các phương pháp sau:

- Sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau: Bạn có thể đăng nhập mỗi tài khoản trên một trình duyệt như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Cốc Cốc....

- Sử dụng cửa sổ ẩn danh: Mỗi trình duyệt cho phép mở thêm một cửa sổ ẩn danh (nhấn Ctrl + Shift + N hoặc Ctrl + Shift + P) để đăng nhập thêm một tài khoản nữa mà không ảnh hưởng đến tài khoản đang dùng ở chế độ thường.

- Tạo nhiều Profile (Hồ sơ) trên trình duyệt: Trên Chrome hoặc Cốc Cốc, bạn nhấn vào ảnh đại diện hồ sơ và chọn "Thêm" để tạo một Profile mới hoàn toàn độc lập. Mỗi Profile có thể đăng nhập một tài khoản Facebook/Zalo riêng và lưu thông tin đăng nhập mà không bị nhầm lẫn.

