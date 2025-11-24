Chiều 24/11 tại TPHCM, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh nhận sash, thư mời chính thức và công bố trang phục carnival cùng dự án cộng đồng trước thềm Miss Cosmo 2025.

Buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025 có sự góp mặt của gia đình Phương Linh, nhiều khách mời như Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng các đại diện quốc gia dự Miss Cosmo đến từ Cuba, Colombia, Canada, Bolivia và Hà Lan.

Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh trao thư mời, hoa và sash chính thức cho Phương Linh.

3 yếu tố xứng đáng với vương miện

Trong buổi công bố, Phương Linh ra mắt phiên bản điện tử cẩm nang Line2Life, đánh dấu bước hoàn thiện giai đoạn khởi động của dự án cộng đồng tập trung vào sức khỏe tâm lý cho giới trẻ và cộng đồng LGBT+. Cô đã tổ chức 4 buổi workshop cộng đồng với 70 bạn trẻ tham dự.

Trong sự kiện, Phương Linh trình diễn bộ trang phục carnival mang tên The Rising Dragon do nhà thiết kế trẻ Nguyễn Duy Hậu thực hiện lấy cảm hứng từ hình tượng cá chép hóa rồng - biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt.

Khi được VietNamNet hỏi liệu có tin mình xứng đáng đăng quang Miss Cosmo 2025? Phương Linh nêu 3 lý do.

Cô tự hào là người được nuôi dạy trong gia đình luôn đặt đạo đức lên hàng đầu. Phương Linh khẳng định chưa từng thỏa hiệp với điều gì khiến mình phải ân hận và tin ban giám khảo muốn tìm một hoa hậu có phẩm chất phù hợp.

Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 giúp cô có tiếng nói và nền tảng mạng xã hội để lan tỏa giá trị tích cực, chia sẻ sứ mệnh và tầm nhìn đến cộng đồng.

Và Phương Linh sẵn sàng hành động thay vì chỉ nói. Cô cho biết không chỉ lên tiếng về vấn đề tâm lý hay xã hội mà sẽ trực tiếp dấn thân và nỗ lực thay đổi những điều khiến mình trăn trở.

Chia sẻ của Phương Linh:

Ban tổ chức khẳng định tính minh bạch và bình đẳng

Về việc các giám đốc quốc gia bị cuộc thi khác đe dọa rút bản quyền nếu tiếp tục hợp tác với Miss Cosmo, Trưởng BTC Trần Việt Bảo Hoàng khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng chính sách của từng cuộc thi và quyết định của giám đốc quốc gia. Tuy nhiên, giám đốc quốc gia nên được trao quyền thực sự chứ không phải trao quyền có điều kiện".

Về tính minh bạch, đại diện Miss Cosmo cho biết hệ thống chấm điểm độc lập qua app, kết quả được chuyển trực tiếp đến đơn vị kiểm toán độc lập.

Sau khi Hương Giang trượt Miss Universe 2025, vấn đề bình đẳng giới được đặt ra khi năm nay có thí sinh chuyển giới dự thi, Trưởng BTC chia sẻ Miss Cosmo 2025 có 2 thí sinh chuyển giới là đại diện của Hà Lan và Tây Ban Nha. Các thí sinh bình đẳng và có cơ hội được thể hiện như nhau.

Anh nhấn mạnh: "Dù là màu da, sắc tộc, độ tuổi, tôn giáo hay giới tính nào, thí sinh bước lên sân khấu Miss Cosmo có cơ hội tỏa sáng như nhau".

Về sân khấu đêm chung kết, anh tiết lộ địa điểm tổ chức được chọn là Công viên Sáng tạo với không gian lớn gấp 4 lần so với năm ngoái, có thể chứa khoảng 20.000 khán giả. BTC cũng công bố các hoạt động thiện nguyện tại Huế (hỗ trợ 200 triệu đồng), Nha Trang và các tỉnh miền Trung mới bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết có nhiều cơ duyên đồng hành và hợp tác với Nguyễn Hoàng Phương Linh. Cô cảm nhận được sự đồng điệu giữa 2 người. Đặc biệt, khi Phương Linh mời Trúc Linh về nhà ăn cơm - điều mà Trúc Linh rất trân trọng vì phải xa gia đình nhiều nên thấy ấm áp.

Mẹ của Phương Linh chia sẻ rằng dù lịch trình bận rộn, con gái vẫn thỉnh thoảng về nhà để "nạp năng lượng" từ gia đình, mỗi lần chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ trước khi lại tiếp tục công việc từ 4-5 giờ sáng.

Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra trong hơn 20 ngày tại Việt Nam từ cuối tháng 11 đến 20/12. Các hoạt động cuộc thi được tổ chức tại nhiều tỉnh thành như Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM với chủ đề chính Rising Dragon.

Đêm thi bán kết và chung kết Miss Cosmo dự kiến vào ngày 17 và 20/12.

Minh Dũng

Ảnh: MCO