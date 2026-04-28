Top 3 chung cuộc của Hương sắc Đại Nam 2026

Sân chơi được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp

Ngay từ những phút đầu tiên, Top 20 đã khiến khán phòng “nóng lên” với màn đồng diễn được dàn dựng công phu cùng bộ trang phục cá tính đến từ nhà thiết kế nổi tiếng, chuyên thiết kế cho các cuộc thi nhan sắc lớn - Brian Vo.

Màn đồng diễn bùng nổ của Top 20 thí sinh Hương sắc Đại Nam

Chương trình còn nhanh chóng chuyển nhịp sang phần thi áo dài với các thiết để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống. Nếu ở phần đầu là năng lượng, thì tại đây lại là sự tinh tế: từng bước đi, từng ánh mắt đều mang đến cảm giác dịu dàng, thướt tha của người con gái Việt Nam.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét: “Tôi đã tham gia chấm nhiều cuộc thi nhan sắc sinh viên, nhưng hiếm có chương trình nào tổ chức công phu, bài bản, chuyên nghiệp như vậy. Mỗi bạn đều đang kể câu chuyện trưởng thành của chính mình”.

Sự tham gia của PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng, ông Lê Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Sự kiện DNU, MC Trần Ngọc (VTV), doanh nhân - người mẫu Ngọc Anh Nana trong Ban Giám khảo góp phần đảm bảo các tiêu chí chấm điểm được nhìn nhận đa chiều, kết hợp giữa chuyên môn, trải nghiệm thực tiễn và góc nhìn nghệ thuật.

Màn trình diễn áo dài tôn vinh nét đẹp văn hoá Việt Nam

Đặc biệt, sự góp mặt của ban nhạc Da LAB, ca sĩ Trọng Hiếu với loạt bản hit quen thuộc đã đẩy cao không khí đêm diễn, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần hoàn thiện một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.

Vẻ đẹp rực rỡ của tuổi thanh xuân

Sau phần chấm điểm đầy căng thẳng, Top 12 đã được gọi tên và bước vào phần thi dạ hội với những bộ trang phục lộng lẫy giúp các thí sinh thể hiện được nét đẹp sang trọng. Mỗi bước catwalk đều mang theo cá tính, phong thái và cả sự trưởng thành sau hành trình dài.

Tuy nhiên, nếu phải chọn một phần thi thử thách nhất, thì đó chắc chắn là phần thi ứng xử của Top 6. Tại đây, ánh hào quang không thể hiện qua vẻ bề ngoài mà nhường chỗ cho tư duy, bản lĩnh và cách mỗi thí sinh nhìn nhận về các vấn đề xã hội.

Các thí sinh tỏa sáng rực rỡ trong những bộ váy dạ hội

Và cũng chính ở khoảnh khắc đó, khán giả bắt đầu nhìn thấy rõ hơn: vẻ đẹp thật sự của một Hoa khôi không chỉ nằm ở ngoại hình mà ở bản lĩnh và tư duy của cô gái ấy.

Hoa khôi được gọi tên - đại diện của một Gen Z thời đại mới

Vượt qua hàng trăm thí sinh, Hoàng Ngọc Huyền chính thức được xướng tên ở vị trí cao nhất. Trong suốt cuộc thi, Ngọc Huyền đã gây được ấn tượng với một thần thái tự tin và profile “khủng”: 7 kỳ liên tiếp đạt học bổng xuất sắc, Giải Nhất NCKH cấp trường, Quán quân Cuộc thi Trí tuệ Đại Nam,…

Đặc biệt, phần thi ứng xử của cô được xem là “cú chốt” thuyết phục: bình tĩnh, tự tin, súc tích và thể hiện rõ trách nhiệm của một người trẻ khi đứng ở vị trí đại diện.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thanh Thảo, Á khôi 2 là Đỗ Thị Hồng Ngọc. Đây đều là những gương mặt thể hiện sự ổn định, tiến bộ rõ rệt, truyền cảm hứng qua từng vòng thi, bằng chính câu chuyện của mình.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa khôi Hoàng Ngọc Huyền

4 tháng “lột xác” với những thử thách bên ngoài ánh đèn sân khấu

Để có được khoảnh khắc vinh quang trên sân khấu, chặng đường từ đầu cuộc thi của các thí sinh không hề dễ dàng. Ít ai biết rằng, phía sau một đêm Chung kết chỉn chu là hành trình kéo dài suốt 4 tháng với cường độ rèn luyện cao.

Từ hơn 200 hồ sơ ban đầu, các thí sinh phải liên tục bước qua những vòng thử thách - mỗi vòng là một lần buộc phải thay đổi, thích nghi và vượt qua giới hạn của chính mình.

Có những buổi tập kéo dài đến khuya. Và có áp lực, có mệt mỏi, thậm chí có cả nước mắt. Chính quá trình đó đã biến những cô gái ban đầu còn rụt rè trở thành những người trẻ tự tin, bản lĩnh và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Vẻ đẹp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Trước thềm Chung kết, Top 20 đã cùng nhau thực hiện hành trình gần 400km đến Hà Giang, mang theo hàng trăm phần quà và hơn 4.000 cuốn sách để xây dựng “Thư viện Mặt trời nhỏ” cho học sinh vùng cao.

Đằng sau những con số đó là rất nhiều nỗ lực thầm lặng - những buổi tranh thủ từng giờ nghỉ để xin sách, những lần tự tay chuẩn bị từng phần quà.

Đêm Chung kết khép lại - mở ra một hành trình mới

Sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng đã đẩy cảm xúc đêm thi lên cao trào, biến Chung kết thành một đêm nghệ thuật đúng nghĩa. Nhưng sau tất cả, thành công của cuộc thi nằm ở sự trưởng thành, sự thay đổi từ bên trong của mỗi thí sinh.

Hương Sắc Đại Nam 2026 không dừng lại ở việc tìm kiếm một Hoa khôi mà còn tạo ra một hành trình để mỗi sinh viên học cách trưởng thành, học cách yêu thương bản thân và những người xung quanh.

Thế Định