Chiều 1/12 tại TPHCM, Hương Tràm tổ chức showcase giới thiệu album Phao cứu sinh - dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau 5 năm sang Mỹ.

Nữ ca sĩ chia sẻ Phao cứu sinh không chỉ là tên album mà còn tượng trưng cho khán giả - những người kiên nhẫn chờ đợi.

Hương Tràm chơi piano, hát "Phao cứu sinh":

Album gồm 12 ca khúc, nổi bật với 3 sáng tác của nhạc sĩ Hồng Quân: Phao cứu sinh, Ước anh nhiều nỗi buồn và Nhường anh cho cô ấy. Đây là album phòng thu thứ 2 với nhiều thử nghiệm mới của Hương Tràm.

Về màu xanh dương làm tông màu chủ đạo, cô giải thích đây là màu sắc đa nghĩa vừa đại diện nỗi buồn vừa là yên bình và hy vọng, phản ánh chính xác hành trình cô trải qua.

Đặc biệt, Hương Tràm đầu tư quay MV cho 3 ca khúc của Hồng Quân. Nhạc sĩ chia sẻ các ca khúc viết từ câu chuyện thật và phản ánh chặng đường của nữ ca sĩ.

Khánh Vy và Hương Tràm.

Về âm nhạc, ngoài pop ballad, Hương Tràm thử nghiệm rock với Get out of your game, kết hợp rapper Phúc Du. Ca khúc chủ đề Phao cứu sinh theo hướng pop cinematic - kết hợp không gian điện ảnh và dàn giao hưởng, lấy cảm hứng từ Never enough trong phim The greatest showman.

Giám đốc âm nhạc Hoàng Huy Long góp phần quan trọng hoàn thiện nhiều ca khúc, đặc biệt Trong em đã lớn - bài hát Hương Tràm viết từ 3 năm trước nhưng chưa hoàn thành vì quá xúc động.

Hai vũ công cũng bay từ Mỹ về tham dự sau 5-6 năm đồng hành cùng Hương Tràm. Arthur xúc động kể làm việc với Hương Tràm như hành trình chữa lành, giúp anh tìm sức mạnh.

Chia sẻ của NSND Tiến Dũng:

NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm chia sẻ hôm nay không đứng với tư cách nghệ sĩ mà là người cha chứng kiến hành trình âm nhạc của con. Ông hạnh phúc khi con vẫn được khán giả yêu mến và cảm ơn ê-kíp đã đồng hành tạo nên album đầy năng lượng.

Khép lại chương trình, Hương Tràm gây bất ngờ mời Bùi Anh Tuấn - ''tình cũ'' từ thời The Voice 2012 lên biểu diễn chung. Cô giải thích chọn anh làm khách mời vì muốn định nghĩa lại từ comeback - không phải nghệ sĩ nào nghỉ ngơi rồi trở lại cũng được khán giả yêu thương và cả 2 đều may mắn có được điều đó. Bùi Anh Tuấn chúc Hương Tràm sức khỏe để cống hiến và hứa sẽ học hỏi tinh thần của cô.

Bùi Anh Tuấn là khách mời đặc biệt trong buổi showcase của Hương Tràm.

Nhìn lại 5 năm qua, Hương Tràm cho biết đã học cách đối diện nỗi đau thay vì trốn tránh. Cô tiết lộ thói quen giải tỏa căng thẳng: lái xe quanh Sài Gòn, bật nhạc rock thật to.

Về sự buông bỏ, cô thừa nhận đây là điều khó với phụ nữ nhưng đã học được từ cuốn Buông bỏ để hạnh phúc. Cô quyết định sống chậm hơn để chăm sóc gia đình, nhìn thấy cha mẹ già đi, các cháu lớn lên. Album này dành tặng những ai đang tìm cách sống chậm để trân quý điều quan trọng.

Album Phao cứu sinh phát hành trên các nền tảng số lúc 8h tối 1/12. Hương Tràm hẹn ra MV mới vào tháng 2 năm sau.

Hương Tràm song ca cùng Bùi Anh Tuấn:

Ảnh, video: HM