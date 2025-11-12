Quốc Thiên liên tục chi tiền làm sản phẩm "khủng"

MV Ánh trăng giả dối là sản phẩm của Quốc Thiên trong năm nay, do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn.

Bài hát được Nguyễn Phúc Thiện - người hiểu rõ giọng hát và tâm tình của Quốc Thiên - sáng tác "đo ni đóng giày" cho nam ca sĩ.

Tác giả dùng hình ảnh "ánh trăng" ẩn dụ cho "sự phản chiếu không thật" - nơi con người nhìn thấy điều họ muốn tin thay vì sự thật đang tồn tại. Tựa bài Ánh trăng giả dối là sự thức tỉnh, nhận ra mình bị cuốn vào ảo giác cảm xúc.

Bài hát mang màu sắc pop điện tử hiện đại. Nhịp điệu chậm, dần mở rộng không gian, làm đầy cảm xúc trong từng câu hát. Quốc Thiên không phô diễn kỹ thuật mà tiết chế, chú trọng biểu đạt nội tâm.

Quốc Thiên điển trai trong MV mới. Ảnh: NVCC

MV kể câu chuyện tình được ẩn dụ qua hình ảnh chiếc gương - nhân chứng lặng lẽ của tình yêu và sự phản bội.

Quốc Thiên vào vai chiếc gương đem lòng yêu một cô gái, ngày ngày ngắm nhìn, dõi theo cô từ lúc xinh đẹp rạng rỡ đến lúc tàn tạ vì bị bạn trai phản bội.

Kết MV, cô gái vì tuyệt vọng mà đập vỡ chiếc gương. Cả cô và Quốc Thiên đều vỡ vụn - hay bi kịch của người trong cuộc và kẻ đứng nhìn.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư gây ấn tượng khi đưa ngôn ngữ điện ảnh vào MV. Đây cũng là lần hiếm hoi chị nhận đạo diễn MV sau nhiều năm.

Quốc Thiên - vai chiếc gương bên 2 bạn diễn. Ảnh: NVCC

Phần hình ảnh của MV được xử lý tối giản, cô đọng và giàu tính biểu tượng. Câu chuyện được kể hoàn toàn bằng ánh sáng, gương và chuyển động của nhân vật.

MV Ánh trăng giả dối và sản phẩm liền trước - Tự dưng thành người lạ đều nhằm mục đích quảng bá cho live concert SKYNOTE 2025 sẽ diễn ra vào tối 22/11 với quy mô khoảng 10.000 khán giả.

Trích đoạn MV "Ánh trăng giả dối"

Hương Tràm đóng cặp mỹ nam kém tuổi

Sau 5 năm sống và học tập tại Mỹ, Hương Tràm chính thức trở lại với âm nhạc. Bài Ước anh nhiều nỗi buồn do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác, thuộc thể loại pop ballad sở trường của nữ ca sĩ.

Khi nhận bài nháp, giọng ca 9X đã bị thu hút bởi đề tài thú vị của nhạc phẩm: nỗi đau và sự thù hận của cô gái bị tổn thương trong tình yêu.

Dù phần lời bài hát có chút tiêu cực khiến Hương Tràm và ê-kíp cân nhắc, cuối cùng cô vẫn chọn trân trọng những mảnh vỡ cảm xúc và sự dồn nén chân thật của tác giả.

Hương Tràm đóng cặp diễn viên Trần Ngọc Vàng. Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ, nội dung bài hát có thể tạo tranh luận nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra nhân vật "em" trong bài hát không thù hận ai đến cuối đời. Tất cả chỉ là một lát cắt cảm xúc rất "đời" của con người.

Hương Tràm kể lúc lần đầu mở bản nháp bài này, cả ê-kíp đều sốc, hoàn toàn khác các bài trữ tình mà nữ ca sĩ từng thể hiện.

Dù vậy, cô nhận ra những câu hát có phần thực tế này lại hợp gu khán giả đương đại, nhất là thế hệ Z. Điều này khiến cô quyết định thử nghiệm điều chưa từng làm trong sự nghiệp.

Hương Tràm diễn xuất tốt trong phân cảnh dùng máy ảnh chụp người yêu ngoại tình. Ảnh: NVCC

Trong MV, Hương Tràm vào vai cô gái bị bạn trai (Trần Ngọc Vàng) phản bội vì người thứ 3 (Lan Thy). Xuyên suốt MV là hành trình cô gái trả thù những kẻ khiến mình đau khổ nhưng đoạn kết lại "quay ngoắt" đầy bất ngờ.

Hương Tràm ấn tượng nhất cảnh cô gái sải bước trong không gian hỗn loạn, mở cửa vào phòng và phát hiện bạn trai đang âu yếm người khác ngay chính nơi chứa đầy kỷ niệm giữa hai người.

"Tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra ngoài đời thực, nỗi đau sẽ vô cùng lớn. Con người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có những lúc yếu lòng và cần được bộc lộ, dù chỉ một khoảnh khắc tức thời. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng che giấu sự mềm yếu. Hãy cứ xả hết những cảm xúc hỗn độn ra vì chúng ta là con người bình thường", ca sĩ tâm sự.

Trích đoạn MV "Ước anh nhiều nỗi buồn"