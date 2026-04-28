Trong tháng 5 và 6 này, nhà hàng mang đến những lựa chọn tinh tuyển, khéo léo cân bằng giữa những hương vị nồng đượm hấp dẫn và phong vị thanh tao nguyên bản. Tại đây, bữa ăn không chỉ đơn thuần là thưởng vị, mà trở thành dịp để kết nối tình thân và tạo nên một không gian sum họp trọn vẹn giữa lòng thành phố.

Mở đầu bản hòa âm vị giác là những nốt cao ấn tượng từ Bò xào Tứ Xuyên và Bánh xếp bích lục nhân tôm thịt sốt cay. Gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa những lát thịt bò Úc mềm mọng và nước sốt đặc trưng, món Bò xào Tứ Xuyên mang đến vị cay nồng được điều tiết khéo léo, vừa đủ để đánh thức vị giác mà vẫn giữ trọn độ ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Tiếp nối nhịp điệu ấy, món Bánh xếp bích lục với lớp vỏ xanh bắt mắt bao bọc phần nhân tôm thịt chắc ngọt, được tẩm ướp vừa vị và thấm đượm lớp sốt cay tinh tế, tạo nên một tổng thể đậm đà đầy mới mẻ.

Hành trình thưởng thức hương vị được dẫn dắt qua những cung bậc sâu lắng hơn với Hủ tiếu mì giò heo nấu chao và Tôm hấp đông cô tỏi thơm. Sử dụng loại chao đỏ đặc biệt, nước dùng mang hương vị béo bùi thấm đượm trong từng sợi hủ tiếu mềm và mì tươi dai ngon, kết hợp cùng phần giò heo hầm mềm tạo nên dấu ấn thân thuộc cho bữa ăn gia đình.

Song hành cùng đó là món Tôm hấp đông cô tỏi thơm - minh chứng cho sự tỉ mỉ qua kỹ thuật hấp chuẩn xác từ đội ngũ đầu bếp. Phần tôm chắc thịt hòa quyện cùng tỏi tươi và tỏi phi, điểm xuyết vị ngọt thanh của nấm đông cô tươi, mang đến trải nghiệm hương vị Quảng Đông nguyên bản một cách trọn vẹn nhất.

Để mang lại sự cân bằng cho bản hòa âm vị giác, món tráng miệng Bánh bạch mai ngọc nhũ dừa xuất hiện như một nốt nhạc êm dịu, nhẹ nhàng khép lại hành trình ẩm thực tinh tế từ Ngân Đình Sài Gòn. Bằng sự am tường trong ẩm thực và đôi tay khéo léo, phần nước cốt dừa được tinh lọc kỹ lưỡng, kết tinh cùng lớp bột mịn, sau đó được nhào nặn thủ công để kết cấu trở nên mướt mịn và tạo hình bông hoa đẹp mắt. Khi được hấp cách thủy, món bánh giữ trọn sắc trắng tinh khôi, vị ngọt nhẹ, trở thành sự lựa chọn lý tưởng để cả gia đình tận hưởng dư vị thanh tao và khép lại bữa ăn sum họp đầy ý nghĩa.

Tọa lạc trên cung đường Đồng Khởi sầm uất, Ngân Đình Sài Gòn vẫn giữ cho mình một không gian ấm cúng, nơi những giá trị gia đình được tôn vinh qua từng mỹ vị Quảng Đông. Ngân Đình Sài Gòn mở ra điểm dừng chân lý tưởng để cả gia đình cùng tận hưởng bữa ăn sum họp trọn vẹn và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết quý giá.

Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn sở hữu vị trí đắc địa tại phố Đồng Khởi nổi danh xuyên suốt ba thập kỷ với thực đơn mang hương vị Quảng Đông nguyên bản và phương pháp nấu ăn truyền thống. Mỗi món ăn là sự tổng hòa của hương vị tươi ngon được làm từ những nguyên liệu địa phương, và bày trí tính giản mang lại sự gần gũi như những bữa ăn gia đình. Không gian rộng, được bố trí các bàn lớn và cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên, lý tưởng cho các buổi tụ họp thân mật, bữa ăn gia đình hay những buổi gặp mặt đối tác. Địa chỉ: Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn | 52 - 54 - 56 Đ. Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM Liên hệ đặt bàn qua hotline: +84 (0)28 3982 6688 hoặc +84 (0)28 3982 6868

