Ở tập 11 của Tinh hà say hi, sau khi 5 "anh trai" JSOL, HYO, IVAN, Ali Hoàng Dương và KIMLONG bị loại, 15 người chơi còn lại sẽ chuẩn bị cho chung kết.

Tập 11 là "tiệc ngủ" với những phần tâm sự, trò chơi nhẹ nhàng thay vì các thử thách mới. Mở màn là tiết mục catwalk của 16 "anh trai". Cody Nam Võ trổ tài catwalk ngược, WEAN vừa bịt mắt vừa catwalk. Pháp Kiều và HURRYKNG bị trêu như đang đi bán bánh dạo, trong khi Xuân Định KY, CONGB xuất hiện hoành tráng, được Trấn Thành ví với đoàn lân sư rồng. Quang Hùng được dàn người chơi cổ vũ nhiệt tình, cho rằng anh là "trai đẹp châu Á".

Tập 11 của 'Tinh hà say hi' là phần 'tiệc ngủ' nhẹ nhàng.

Sau phần catwalk, dàn người chơi chia sẻ suy nghĩ về nhau. WEAN thừa nhận Ali Hoàng Dương xứng đáng được đi tiếp. Đàn anh luôn là người cho nam rapper nhiều động lực tại chương trình.

Sơn.K dí dỏm nhắc tới Song Luân, cho rằng đàn anh rất nam tính: “Nếu em là con gái, em cũng mê”. Pháp Kiều khen Dương Domic có tâm với nghề, khiến chủ hit Mất kết nối cười tít mắt.

Jaysonlei xúc động khi Trấn Thành nói đến tuýp người "ham vui", song sâu bên trong lại sợ bản thân không được yêu thương. Giọng ca sinh năm 2003 bật khóc và lấy áo nam MC lau nước mắt, khiến anh ngỡ ngàng.

Sau phần chia sẻ, JSOL bất ngờ được “hồi sinh” nhờ bình chọn của khán giả. Như vậy, 16 người chơi sẽ bước vào chung kết.

Chương trình bất ngờ dành 1 tiếng để ngủ cho các 'anh trai'.

Chương trình bất ngờ cho các "anh trai" 1 tiếng để ngủ. Trong khi cả phòng đều chìm vào giấc ngủ, Trấn Thành và Pháp Kiều đi vòng quanh quan sát. Dương Domic gây cười vì ngáy. Trấn Thành tố CAPTAIN BOY gác chân lên đầu Wren Evans khi ngủ.

Sau khoảng nghỉ, 4 người chơi có điểm số cao nhất được công bố trở thành đội trưởng vòng chung kết: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CoolKid, buitruonglinh. Các đội được thành lập, nhận 4 bản nháp ca khúc, gồm: Thêu hoa dệt gấm, Bức tranh tháng 6, Trễ giờ cơm, Sau hình bóng khác.

4 đội bước vào các trò chơi giành quyền chọn bài hát. Thử thách đầu tiên yêu cầu 2 người chơi cùng bị cuộn trong chăn, tìm cách xoay người để giành ăn trái nho.

Đối đầu Cody Nam Võ, HURRYKNG tìm mọi cách để chiến thắng, đến mức không ngại hôn đối thủ, gây sốc cho dàn "anh trai". Nam rapper bị tố vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Sau 3 trò chơi, đội buitruonglinh đứng đầu, xếp sau lần lượt là đội Quang Hùng, Dương Domic, CoolKid.

Thử thách 'Xoay vòng xoay vòng đến bao giờ'.

Ảnh, video: BTC