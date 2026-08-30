Ở tập 9 của Tinh hà say hi, 20 "anh trai" còn lại tiếp tục bước vào Livestage 4, được chia thành 5 đội với các đội trưởng là Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CONGB, HURRYKNG, JSOL.

Ở phần giao lưu chào sân, Dương Domic không quên trêu Trấn Thành khi được đề cử Top 100 "Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026". Anh tiếp tục bị Ali Hoàng Dương dí dỏm cho rằng "mũi hơi sưng", trong khi Pháp Kiều ví ngoại hình nam MC giống với chủ hit Gangnam Style - PSY.

Trấn Thành liên tiếp bị các giọng ca trêu chọc.

20 'anh trai' còn lại.

Ở những vòng trước, các "anh trai" cạnh tranh bằng năng lực trình diễn, trong khi phần lập đội tại tập 9 các đội trưởng lại ưu tiên mối quan hệ. Xuân Định về với HURRYKNG vì vẫn nhớ khoảnh khắc ở Livestage đầu, HURRYKNG luôn động viên lúc anh mất sự tự tin. Pháp Kiều được các đội trưởng tranh giành, Quang Hùng MasterD hứa sẽ dẫn em trai Quang Huy sang nhà để cùng Pháp Kiều làm nhạc, khiến JSOL lập tức phản ứng.

WEAN, Cody Nam Võ, IVAN chưa được đội trưởng nào chọn, phải thực hiện thử thách múa ballet. Cody Nam Võ hét lớn, nhăn mặt khi ép dẻo, "tuyên chiến" với HURRYKNG vì đã không chọn anh về đội.

3 thành viên phải mặc quần legging bó sát, thực hiện nhiều động tác khó.

Đến với phần tranh giành các demo (bản nháp) ca khúc mới, 20 giọng ca bước vào chuỗi trò chơi để tìm lợi thế. Thử thách Im nghe người anh thương đòi hỏi người chơi phải ngậm chanh, diễn tả tên ca khúc bằng hình thể cho đồng đội.

Quang Hùng MasterD liên tiếp gặp các bài hát bằng tiếng Anh, khiến anh "kiệt sức" khi dùng toàn bộ cơ thể để diễn tả nhưng đồng đội vẫn không tìm ra đáp án.

Ali Hoàng Dương gồng người để diễn tả, đến mức Trấn Thành cho rằng như sắp “đứt gân máu”. Tuy nhiên, sự phối hợp của đội Ali Hoàng Dương, Wren Evans, WEAN, Jaysonlei nhanh chóng trở nên ăn ý.

Quang Hùng gặp khó ở thử thách dùng ngôn ngữ hình thể, trong khi Ali Hoàng Dương tỏ ra ăn ý với đồng đội.

Sau khi "anh trai" tiếp tục bước vào các trò chơi khác, 5 ca khúc được phân chia như sau: CONGB chọn Old perfume, JSOL chọn Giải cứu thế giới, Quang Hùng MasterD chọn LAVIEM, HURRYKNG chọn Vượt ngưỡng tình yêu, còn Wren Evans chọn Ngày tháng sau này.

Ảnh, video: BTC