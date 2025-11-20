Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, nghệ sĩ Hữu Luân khoe mới chính thức nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Tháng 12/2024, ông bảo vệ thành công luận án Quản lý đơn vị nghệ thuật công lập theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái và PGS.TS Bùi Hoài Sơn, được toàn bộ Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại cơ sở bỏ phiếu đạt.

Nam nghệ sĩ hạnh phúc và tự hào khi được công nhận học vị Tiến sĩ. Ông xem học tập và đam mê nghiên cứu là sứ mệnh của mình; đồng thời muốn đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp văn hóa - nghệ thuật của TPHCM.

Nghệ sĩ Hữu Luân thành danh với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn và MC. Cuối thập niên 1990, ông được Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM mời về dẫn chương trình Tuyển chọn giọng ca hay. Sau này, ông ghi dấu ấn trong nghề khi "cầm trịch" chương trình Rồng vàng và cuộc thi cải lương Bông lúa vàng.

Hữu Luân là nguyên Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM. Chính quãng thời gian công tác tại đơn vị đã cho ông nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu để hoàn thành luận án tiến sĩ.

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, đường học vấn của Hữu Luân lại khá trắc trở. Năm 1998, ông bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Năm 2010, nam nghệ sĩ bất ngờ bị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi bằng thạc sĩ vì thiếu bằng tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Đạo diễn sân khấu.

Vụ việc từng gây tranh cãi lớn trong dư luận. Tháng 8 cùng năm, Hữu Luân nộp đơn kiện Bộ GD&ĐT lên Tòa Hành chính - TAND TPHCM.

Một tháng sau, Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chuyên tu khóa I niên khóa 1982-1985 ngành Đạo diễn sân khấu cho 7 sinh viên, trong đó có nghệ sĩ Hữu Luân.