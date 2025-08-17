Trưa 17/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo VQG Cúc Phương cho biết, trong sáng nay lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, dân quân địa phương và y tế phối hợp cùng lực lượng của vườn mở rộng khu vực tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng.

Gần 100 người được huy động để tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng VQG Cúc Phương.

Theo lãnh đạo vườn, các lực lượng tìm kiếm có 86 người được huy động cùng với 7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng tìm kiếm sang khu vực Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

Cũng theo lãnh đạo vườn, mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm với mong muốn nhanh nhất tìm thấy nam du khách.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, du khách Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, quê Hải Phòng) vào khu vực Bống, VQG Cúc Phương, thuê phòng nghỉ qua đêm vào ngày 13/8. Đến ngày 14/8, Mạnh đi tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm và rẽ vào động Sơn Cung tham quan rồi mất tích. Tư trang, hành lý Mạnh để ở cửa động.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ du khách về việc có ba lô, hành lý của du khách để ở cửa động, lực lượng của VQG Cúc Phương đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả.

7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình được huy động để tìm kiếm nam du khách.

Đến thời điểm hiện tại việc tìm kiếm nam du khách vẫn chưa có kết quả. Được biết, khó khăn nhất là do trời mưa lớn, khu vực nam du khách mất tích không có sóng điện thoại, internet...

Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng tìm kiếm.