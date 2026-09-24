Chiều 24/9, lực lượng chức năng xã Đồng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cùng các đơn vị, đoàn thể và người dân khẩn trương đắp bờ bao xung quanh khu vực trường học bị ngập, đồng thời huy động máy bơm để tiêu úng, tạo điều kiện cho gần 2.000 học sinh sớm trở lại trường.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, cho biết địa phương huy động hơn 200 người, gồm bộ đội, dân quân tự vệ, công nhân và người dân, tham gia khắc phục ngập lụt.

Trường THCS Đồng Tiến ngập sâu trong nước. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Quang, lực lượng chức năng đắp bờ bao bằng cát, đá mạt, phủ bạt để hạn chế nước thấm vào khu vực trường học. Máy xúc cũng được huy động hỗ trợ quá trình thi công.

Sau khi hoàn thành bờ bao, nhiều máy bơm sẽ được đưa vào để hút nước ra ngoài. Tuy nhiên, việc tiêu úng gặp nhiều khó khăn do khu vực xung quanh vẫn còn ngập, nước từ nhiều hướng tiếp tục dồn về.

“Địa phương phấn đấu hoàn thành việc đắp bờ bao trong khoảng 22h tối nay, sau đó sẽ triển khai hút nước xuyên đêm. Tuy nhiên, tiến độ tiêu úng còn phụ thuộc vào mực nước bên ngoài và tình hình thời tiết.

Dự kiến đầu tuần tới, tình trạng ngập tại các điểm trường có thể được xử lý, học sinh sẽ quay trở lại trường học”, ông Quang thông tin.

Huy động hàng trăm người và máy móc đắp bờ bao hút nước quanh trường. Ảnh: CTV

Mượn trường, chuyển học sinh để duy trì việc học

Cũng theo ông Quang, chiều 24/9, học sinh Trường THCS Đồng Tiến (điểm trường chính) và Trường Tiểu học Đồng Tiến đã đi học trở lại.

Đối với học sinh Trường THCS Đồng Tiến, địa phương mượn địa điểm tại Trường THPT Triệu Sơn 5 để tổ chức dạy và học. Trong khi đó, học sinh Trường Tiểu học Đồng Tiến được chuyển đến học tại điểm trường chính, cách điểm trường bị ngập khoảng 2km.

Theo ông Quang, việc chuyển học sinh đến các địa điểm trên chỉ là giải pháp tạm thời. Khi nước tại các điểm trường bị ngập rút hết và các điều kiện an toàn được bảo đảm, học sinh sẽ quay trở lại học bình thường.

Học sinh được bố trí học tạm ở địa điểm khác. Anh: CTV

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, sau 7 ngày ngập lụt, 3 trường học ở xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) vẫn ngập sâu, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại lớp.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã trực tiếp kiểm tra tình trạng ngập lụt tại các trường học ở xã Đồng Tiến.

Ông Phong yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương có phương án đưa học sinh trở lại học, không để tình trạng nghỉ học kéo dài.