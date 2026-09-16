Nấu ăn cho học sinh ngay tại phòng học

Sáng 16/9, nước khe Xốp Nậm, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, tiếp tục dâng cao, chảy xiết. Dòng nước trở thành trở ngại đối với việc bảo đảm bữa ăn cho học sinh, giáo viên tại điểm trường Tam Hợp.

Đáng chú ý, khu vực bếp nấu ăn bán trú và nơi ở của học sinh, giáo viên nằm ở hai bên dòng khe. Khi nước dâng, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và suất ăn qua khe gặp nhiều khó khăn.

Để duy trì bữa ăn, nhà trường bố trí lương thực, thực phẩm tại chỗ, tổ chức nấu ăn ngay tại phòng học. Các suất ăn sau khi hoàn thành được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Thái và Đồn Biên phòng Tam Hợp vận chuyển qua khe, đưa đến khu bán trú cho học sinh, giáo viên.

Bữa ăn tối 16/9 của học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp xã Tam Thái, điểm trường THCS Tam Hợp có xôi và thịt kho. Ảnh: NTCC

“Các suất ăn được cán bộ, chiến sĩ quân sự xã, biên phòng, giáo viên nhà trường mang sang khu bán trú cho các cháu học sinh và giáo viên”, ông Võ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tam Thái, cho biết.

Theo thầy Tuấn, trong ngày 14 và 15/9, khi nước khe Xốp Nậm còn nhỏ, cán bộ, giáo viên điểm trường Tam Hợp đã chủ động lương thực, thực phẩm, nấu ăn để đưa qua cho học sinh bán trú.

Đến sáng 16/9, nước khe dâng cao, chảy xiết, nguồn lương thực, thực phẩm thiếu hụt, nhà trường phải bố trí ngay thực phẩm tại chỗ để phục vụ học sinh tại phòng học.

“Trường huy động 4 tại chỗ. Sáng ăn mì tôm lấy từ bản Phồng. Trưa, tối nấu bán trú, nhờ lực lượng chức năng tiếp tế qua suối. Khó khăn là bếp ăn và khu nội trú ở cách nhau một con suối nên rất vất vả”, thầy Tuấn chia sẻ.

Bữa ăn xôi, thịt kho giữa ngày mưa lũ

Bữa tối ngày 16/9, trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, học sinh tại khu nội trú được phục vụ bữa ăn gồm xôi và thịt kho.

Theo Hiệu trưởng Võ Anh Tuấn, nhà trường chú trọng bảo đảm thực phẩm được thay đổi, giữ vệ sinh và đáp ứng dinh dưỡng cho học sinh.

“Việc đảm bảo an toàn trong ăn, ở những ngày mưa lũ rất được nhà trường quan tâm, địa phương chỉ đạo sát sao”, thầy Tuấn nói.

Không đến lớp trong những ngày tạm dừng học, các em vẫn được thầy cô hướng dẫn ôn bài tại khu ký túc xá.

Học sinh điểm THCS Tam Hợp thuộc Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tam Thái ăn bữa tối 16/9 tại khu kí túc. Ảnh: NTCC

Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tam Thái hiện có 3 điểm tạm dừng học, gồm điểm tiểu học tại Xốp Nặm, điểm tiểu học tại Phà Lõm và điểm THCS tại Tam Hợp, với tổng số 484 học sinh.

Chiều 16/9, các lực lượng địa phương cùng giáo viên nhà trường làm cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, nếu mưa tiếp diễn, nước khe tiếp tục dâng cao, cầu tạm sẽ không thể sử dụng.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì bữa ăn, bảo đảm an toàn nơi ở và sức khỏe học sinh trở thành nhiệm vụ cấp thiết của nhà trường và các lực lượng hỗ trợ.

Giữa những ngày mưa lũ, những suất ăn được nấu tại phòng học, vượt qua dòng khe đến khu bán trú không chỉ giúp học sinh duy trì sinh hoạt mà còn là sự tiếp sức thiết thực của lực lượng tại chỗ đối với các em vùng cao.