Sáng 21/7, ông Huỳnh Tấn Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, địa phương vẫn huy động hàng trăm người cùng lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm em L.V.M. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hòa Sơn) bị mất tích.

Theo ông Lĩnh, em M. bị khuyết tật trí tuệ, hạn chế khả năng nhận biết, giao tiếp và xác định phương hướng.

Lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm. Ảnh: NTL

Trước đó, chiều 17/7, UBND xã Hòa Sơn nhận được tin báo em M. bị mất tích nên đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân cùng Ban tự quản thôn 8 và hàng trăm người dân tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực.

Các lực lượng chia thành nhiều nhóm, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực rừng, nương rẫy, khe suối và những địa điểm em có thể đi qua. Khi trời tối, nhiều người dân vẫn mang theo đuốc, đèn pin tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lực lượng tham gia tìm kiếm thiếu niên mất tích. Ảnh: NTL

Theo ông Lĩnh, địa phương đang duy trì khoảng hơn 100 người tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Công an tỉnh Đắk Lắk cũng điều động 6 chó nghiệp vụ xuống hỗ trợ lực lượng.

"UBND xã Hòa Sơn đề nghị người dân nếu có bất kỳ thông tin nào về em L.V.M. xin báo ngay cho công an xã hoặc chính quyền địa phương gần nhất", ông Lĩnh nói.