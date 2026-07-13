Ngày 13/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại khu vực bãi biển Thạch By 2, khiến hai người tử vong và một cháu bé vẫn đang mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà Bùi Thị Tr. (67 tuổi), bà Lê Thị Ch. (60 tuổi) và cháu Võ Văn Thành Nh. (5 tuổi, cháu ngoại bà Ch.), cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, ra khu vực biển gần nhà tắm.

Trong lúc tắm, cả ba người không may bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, người dân tổ chức ứng cứu nhưng không thành.

Khu vực bãi biển Thạch By 2, nơi xảy ra vụ sóng cuốn khiến 2 phụ nữ tử vong và một bé trai mất tích. Ảnh: N.Đ

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần kè chắn sóng. Thời điểm ba người gặp nạn, biển có sóng lớn, dòng chảy phức tạp.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Tr. và bà Ch, riêng cháu Nh. vẫn chưa được tìm thấy.