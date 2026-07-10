Tối 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm một bé trai mất tích nhiều giờ.

Trước đó, chiều 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa để chơi. Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, gia đình không thấy cháu Hiệp nên trình báo chính quyền địa phương. Thời điểm mất tích, cháu Hiệp mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã đã phát thông báo khẩn, đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân và người dân rà soát các khu vực để tìm kiếm cháu bé.

Hình ảnh cháu Hiệp. Ảnh: NVCC

Chính quyền xã Mai Hoa đề nghị người dân nếu phát hiện cháu Hiệp hoặc có thông tin liên quan thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Mai Hoa cho biết: "Lối sau nhà bà ngoại của cháu giáp khu vực đồi núi, còn sông Ngàn Sâu cách nhà khoảng 50m. Chúng tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm".