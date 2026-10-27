Trên đỉnh núi Thiên Ấn ở Quảng Ngãi, ngôi chùa hơn 330 năm tuổi gắn với những huyền tích về chuông thần, giếng Phật, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.

XEM VIDEO: Khám phá ngôi cổ tự với huyền tích "chuông thần, Giếng Phật"

Chùa Thiên Ấn nằm trên đỉnh núi nổi tiếng cùng tên, thuộc phường Trương Quang Trọng, được xây dựng từ năm 1694.

Ngôi chùa có khuôn viên rộng khoảng 1ha, là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Quảng Ngãi, thu hút nhiều phật tử và du khách đến dâng hương, chiêm bái, đặc biệt vào các dịp rằm, mùng một và lễ, Tết.

Cổng tam quan chùa Thiên Ấn với mái ngói cong, các họa tiết rồng và tượng thờ ở tầng trên. Trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa vẫn lưu giữ những nét kiến trúc truyền thống.

Ngôi cổ tự do thiền sư Pháp Hóa khai sơn vào cuối thế kỷ XVII. Ban đầu, nơi đây chỉ là một thảo am giữa núi rừng hoang vắng. Về sau, khi ngày càng nhiều người dân tìm đến nghe giảng Phật pháp, thảo am dần được mở rộng thành chùa.

Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, chùa được ban biển ngạch "Sắc tứ Thiên Ấn tự".

Bên trong chính điện, tượng Phật được bài trí trang nghiêm trên đài sen, phía trước là bàn thờ với nhiều vật phẩm thờ cúng.

Hệ thống cột chạm rồng, hoành phi và hoa văn trang trí tạo nên không gian thờ tự mang đậm dấu ấn Phật giáo.

Phía sau chính điện là gian thờ các vị sư tổ, thiền sư trụ trì chùa.

Không gian nổi bật với hệ thống cột gỗ, hoành phi, câu đối và những chi tiết chạm khắc thếp vàng. Hai bên bàn thờ đặt đôi hạc đứng trên lưng rùa.

Một trong những hiện vật đặc biệt tại chùa Thiên Ấn là quả đại hồng chung có tuổi đời hơn 180 năm, được người dân và nhà chùa gọi là "chuông thần".

Theo Đại đức Thích Đồng Hoàng, tăng sĩ tại chùa, quả chuông được thỉnh về từ làng Chú Tượng (huyện Mộ Đức cũ).

Tương truyền, năm 1845, Hòa thượng Bảo Ấn, vị tổ đời thứ ba của chùa, trong lúc tọa thiền được một vị hộ pháp báo mộng, mách bảo đến làng Chú Tượng thỉnh đại hồng chung.

Điều kỳ lạ là quả chuông sau khi đúc xong, dân làng đánh mãi không kêu. Sau lần báo mộng thứ hai, chuông được thỉnh về chùa Thiên Ấn. Khi Hòa thượng Bảo Ấn làm lễ cầu nguyện, tiếng chuông được cho là đã ngân vang khắp vùng.

Quai treo chuông được tạo hình rồng với những đường nét uốn lượn, thể hiện sự công phu trong nghệ thuật đúc đồng và trang trí pháp khí của người thợ xưa.

Cùng với chuông thần, giếng Phật là một trong những dấu tích nổi tiếng của chùa Thiên Ấn.

Giếng nằm trong khuôn viên rợp bóng cây, được bao quanh bởi tường đá ong và cổng vòm cổ kính.

Bia đá trong khuôn viên chùa ghi lại sự tích giếng Phật, phía dưới có tượng rùa đỡ bia. Hai bên là đôi tượng voi mang chậu cảnh, phía trước đặt bát hương.

Theo huyền sử, do phật tử lên núi ngày càng đông, vị sư trụ trì đã nghĩ cách đào giếng. Một đêm, nhà sư được báo mộng rằng phía đông chùa có nguồn nước nằm dưới một tảng đá lớn.

Giếng có miệng hình tròn, thành xây bằng những khối đá ong đã nhuốm màu thời gian.

Tương truyền, việc đào giếng gặp nhiều khó khăn khi các nhà sư vấp phải một tảng đá lớn. Giữa lúc bế tắc, một vị sư trẻ xuất hiện, xin giúp đào giếng. Sau khi tìm được mạch nước, vị sư trẻ bỗng biến mất.

Từ đó, người dân lưu truyền câu ca dao: "Ông thầy đào giếng trên non/Đến khi có nước không còn tăm hơi".

Nhìn từ miệng giếng xuống, những lớp đá ong xếp thành hình tròn kéo dài xuống lòng đất, nhiều vị trí phủ rêu và cây xanh.

Giếng sâu khoảng 21m, đường kính hơn 2m, được đào từ những ngày đầu hình thành ngôi chùa. Dù nằm trên đỉnh núi cao hơn 100m so với mực nước biển, giếng chưa bao giờ cạn và hiện được các tăng ni, phật tử sử dụng trong sinh hoạt.

Những câu chuyện về chuông thần, giếng Phật được lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên nét đặc sắc của ngôi cổ tự trên núi Thiên Ấn.

Dưới tán cây lớn, tượng Phật màu vàng an tọa trên đài sen, tạo nên một góc thờ tự thanh tịnh trong khuôn viên chùa Thiên Ấn.

Khu viên phía đông chùa là nơi an táng các vị sư tổ và thiền sư từng trụ trì. Những ngôi bửu tháp nhiều tầng nằm xen giữa cây xanh, mang dấu ấn thời gian.

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn được đặt trong khuôn viên rợp bóng cây. Phía trước là hồ nước nhỏ với những bông hoa súng tím, tạo thêm nét thanh bình cho cảnh quan ngôi chùa.

Cách chùa Thiên Ấn không xa về phía tây nam là khu mộ chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947), người từng giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là nơi người dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm.

Ngày 2/3/1990, thắng cảnh núi Thiên Ấn và cụ mộ Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng di tích quốc gia.