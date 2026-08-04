Chùa Thiên Mụ, ngôi cổ tự hơn 400 năm tuổi bên dòng sông Hương, là một trong những biểu tượng văn hóa, tâm linh của xứ Huế. Trong khuôn viên chùa hiện lưu giữ chiếc xe gắn với pháp nạn Phật giáo năm 1963.

Đó là chiếc Austin A95 Westminster màu xanh dương, biển số DBA 599, từng đưa Bồ tát Thích Quảng Đức từ chùa Ấn Quang đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, nay là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM.

Ngày 11/6/1963, tại đây, Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu nhằm phản đối chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Hình ảnh ngài an nhiên giữa ngọn lửa đã gây chấn động thế giới, trở thành biểu tượng của tinh thần bất bạo động và đấu tranh vì tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo.

Chiếc xe vốn thuộc gia đình cư sĩ Trần Quang Thuận, được cho mượn để phục vụ đoàn đưa ngài đến nơi vị pháp thiêu thân. Sau sự kiện, phương tiện này bị thu giữ như một vật chứng rồi được trả lại.

Năm 1964, ông Thuận cúng dường chiếc xe cho chùa Thiên Mụ. Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, chiếc Austin được đưa từ Sài Gòn ra Huế và lưu giữ tại chùa từ đó đến nay.

Hơn 60 năm qua, chiếc xe được đặt trong một gian nhà phía sau chánh điện, trở thành di vật gợi nhắc sự kiện đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh về chiếc xe đặc biệt:

Xung quanh khu vực trưng bày có nhiều hình ảnh, bảng thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cùng tư liệu về cuộc đời Bồ tát Thích Quảng Đức, sự kiện vị pháp thiêu thân và xá lợi trái tim của ngài. Chiếc xe cổ mang kiểu dáng đặc trưng của dòng xe Anh sản xuất vào giữa thế kỷ 20, hiện vẫn giữ màu sơn xanh dương quen thuộc.

Nội thất bên trong xe vẫn còn khá nguyên vẹn.

Austin A95 Westminster là mẫu sedan 4 cửa do Austin Motor Company của Anh sản xuất từ năm 1956. Với thiết kế sang trọng và động cơ 6 xi-lanh, đây là dòng ô tô cao cấp, hiếm gặp tại Việt Nam vào đầu những năm 1960.

Biểu tượng Austin trên nắp ca-pô là một trong những chi tiết đặc trưng còn được lưu giữ trên xe.

Dấu thời gian hiện rõ trên cụm đèn, lớp sơn và các chi tiết kim loại ở phần đầu xe.

Phía sau hiện vật là bức ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu được treo một cách trang trọng.

Phần thân xe, tay nắm cửa và các đường viền kim loại vẫn khá nguyên vẹn, dù lớp sơn đã phai màu theo thời gian.

Chiếc xe được các sư thầy chùa Thiên Mụ thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng để gìn giữ di vật lịch sử.

Bánh xe, mâm kim loại cùng các bộ phận bên ngoài đã nhuốm dấu thời gian nhưng vẫn giữ hình dáng ban đầu.

Nhiều Phật tử, du khách dừng chân tìm hiểu về chiếc xe khi đến chùa Thiên Mụ.

Nữ du khách ghi lại hình ảnh chiếc xe đặc biệt tại ngôi chùa nổi tiếng nhất Huế.

Hòa thượng Thích Quảng Đức, sinh năm 1897 tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình hoằng pháp, ngài đã khai sơn, kiến tạo và trùng tu 31 ngôi chùa. Chùa Quán Thế Âm tại TPHCM là nơi cuối cùng ngài trụ trì; con đường phía trước chùa sau này được mang tên Thích Quảng Đức. Sau khi ngài vị pháp thiêu thân ngày 11/6/1963, nhục thân được đưa đi hỏa táng nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Trái tim được Phật giáo tôn kính là xá lợi, trở thành biểu tượng về lòng từ bi, tinh thần bất bạo động và sự hy sinh vì đạo pháp. Xá lợi hiện được lưu giữ tại Việt Nam Quốc Tự, TPHCM. Để tưởng nhớ công hạnh của ngài, Phật giáo Việt Nam đã suy tôn ngài pháp vị Bồ tát.