NSƯT Hoàng Hải kết hôn với bà xã Thu Tuyết và có 4 người con. Hai vợ chồng đã đồng hành gần 3 thập kỷ, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Trong thời gian Hoàng Hải theo đuổi nghề diễn, công việc thường xuyên khiến anh phải xa nhà. Có những lần vợ mang thai, sinh con nhưng anh không thể ở bên vì đang đi làm xa.

Hoàng Hải

NSƯT Hoàng Hải chia sẻ với VietNamNet bà xã sinh cho anh 4 người con, một tay chăm sóc, nuôi dạy, quán xuyến nội ngoại, giỗ chạp, cưới hỏi... "Nếu không có sự hy sinh của bà xã, tôi khó lòng yên tâm theo nghề suốt mấy chục năm", anh thừa nhận.

Thêm vào đó, Hoàng Hải từng chia sẻ về những năm đầu hôn nhân khi kinh tế còn hạn chế, hai vợ chồng phải tính toán từng khoản chi tiêu. Khi đó, nghề diễn chưa đem lại thu nhập ổn định, anh còn làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống.

Hoàng Hải cùng vợ và 2 cháu.

Thu Tuyết gần như không xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm, hai vợ chồng vẫn giữ cách sống khá kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư lên truyền thông nhưng được khán giả mến mộ bởi tình cảm vợ chồng đầy gắn bó và giản dị: "Tôi tự nhận làm bố khá nghiêm khắc và kỷ luật. Gia đình phải có nền nếp. Theo tôi, để các thành viên gắn kết với nhau rất đơn giản: Sống chân thành”.

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, gây chú ý với các vai diễn trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo, Đường đời, Đi giữa trời rực rỡ, Gia đình trái dấu...

NSƯT Hồ Phong cũng là một nam diễn viên có gia đình đông con. Anh kết hôn với chị Minh Dung, người kém nam diễn viên 7 tuổi và làm việc trong ngành ngân hàng. Hai người có 4 con. Bà xã ít xuất hiện trước truyền thông và gần như không tham gia vào đời sống showbiz.

Diễn viên Hồ Phong

Hồ Phong chia sẻ việc gia đình có thêm thành viên con thứ 4 khiến cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi khá nhiều. Nhà đông người nên những dịp lễ, Tết cũng cần tính toán kỹ hơn về sinh hoạt và chi tiêu. Tuy vậy, anh vẫn muốn dành thời gian đưa vợ và các con đi chơi, thay vì chỉ tập trung cho công việc. Nam nghệ sĩ quan niệm con cái là hồng phúc của gia đình nên dù sinh con thứ 4 khi đã lớn tuổi, vợ chồng anh không ngại.

Luôn xuất hiện với tạo hình hầm hố, bặm trợn trên màn ảnh nhưng ngoài đời NSƯT Hồ Phong là ông bố trách nhiệm và chu đáo. Trên trang cá nhân anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc và chơi đùa với các con khi không phải đi làm phim và vợ đi công tác.

Hồ Phong cùng vợ và 2 con trai út.

Về đời tư, NSƯT Hồ Phong muốn giữ riêng cho mình. "Tôi không muốn cuộc sống đằng sau, là vợ là con, người thân của mình có sự xáo trộn. Quan điểm của tôi là hữu xạ tự nhiên hương, càng giấu được càng tốt vì cuộc sống bây giờ chỉ mong đủ ăn, đủ mặc và hai chữ bình yên", anh chia sẻ.

Khi có con thứ 4, NSƯT Hồ Phong đã ngoài 50 tuổi nhưng anh không quản việc thức khuya chăm con, phụ vợ làm việc nhà. Dù vậy, Hồ Phong nói vợ anh là người chịu nhiều vất vả, phải gánh vác nhiều vì anh thường xuyên vắng nhà.

Nam diễn viên sinh năm 1972, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo và mới đây nhất là Lửa trắng. Bên cạnh công việc diễn xuất, anh công tác tại Nhà hát kịch Công an Nhân dân, mang hàm Trung tá và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019.

NSƯT Hồ Phong trong phim "Lửa trắng" (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV