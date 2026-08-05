Tuổi xế chiều vẫn không rời sân khấu

- Cuộc sống hiện nay của ông bà thế nào? Điều gì đã giúp hai người giữ được ngọn lửa nghề khi vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình, hướng dẫn học trò hay đồng hành cùng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"?

Hiện nay, tôi và vợ chủ yếu sống ở Việt Nam. Nếu có dịp, chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Chúng tôi đang hướng dẫn, hỗ trợ các cháu yêu thích cải lương tham gia cuộc thi Chuông vàng vọng cổ cụ thể là chỉ bảo thêm về cách ca, cách diễn, giúp các cháu tự tin hơn và thể hiện bài thi tốt hơn.

Vai Trần Dinh trong vở "Gánh cỏ sông Hàn" giúp Hoài Thanh được đông đảo khán giả biết đến.

- Ông bà có thể chia sẻ về chặng đường làm nghề của mình trước khi gặp nhau trên cùng một sân khấu?

Hoài Thanh: Tôi là người tay ngang, đến với nghề và ca hát hoàn toàn bằng bản năng. Tôi theo nghề từ năm 1964 với đoàn Út Bạch Lan - Thành Được. Năm 1967, tôi về đại ban Thủ Đô, hát cùng nghệ sĩ Hồng Loan và từ đó chính thức lấy nghệ danh Hoài Thanh. Năm 1973, tôi gia nhập đoàn Hương Mùa Thu. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở lại đoàn này và may mắn được khán giả yêu mến qua vai Trần Dinh trong vở Gánh cỏ sông Hàn được Đài Truyền hình TPHCM ghi hình phát sóng.

Đỗ Quyên: Trước khi theo đoàn hát chuyên nghiệp, tôi từng phụ giảng cùng NSND Phùng Há tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Sau đó tôi về đoàn Bạch Tuyết - Hùng Cường, năm 1974 gia nhập đoàn Miêu Miêu của thầy Năm Châu và cô Phùng Há.

- Từ khi nào ông bà bắt đầu cùng sát cánh trên một sân khấu và những vai diễn nào đã gắn liền tên tuổi cả hai?

Hoài Thanh: Năm 1977, tôi về đoàn Tháp Mười A, diễn cùng nghệ sĩ Diệu Hiền và được khán giả yêu thích qua vai Lê Minh trong vở Nhụy Kiều tướng quân. Cùng vai Triệu Thị Trinh của Diệu Hiền, vai diễn này trở thành một trong những cặp nhân vật ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Sau đó, tôi và vợ chính thức song hành trên cùng sân khấu khi cùng về Đoàn Sài Gòn 1, diễn cùng Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Nam Hùng qua vở Cô gái hát rong. Có giai đoạn, chúng tôi cùng về Đoàn Sài Gòn 2, đây là giai đoạn để lại nhiều kỷ niệm nhất qua các vở Nhụy Kiều tướng quân, Nữ tướng cờ đào và Trống lệnh vua Hùng.

Hoài Thanh và Đỗ Quyên chính thức song hành trên cùng sân khấu khi cùng về Đoàn Sài Gòn 1, rồi gắn bó nhiều kỷ niệm nhất tại Đoàn Sài Gòn 2.

- Ông bà mong muốn điều gì ở những người trẻ đang theo đuổi con đường nghệ sĩ cải lương?

Đỗ Quyên: Tôi mong các em chịu khó học nghề nhiều hơn. Bây giờ đa số các bạn trẻ thích đi hát để kiếm tiền sớm hơn là dành thời gian học tập, rèn luyện. Ngay cả khi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ cũng vẫn phải tiếp tục học. Theo tôi, ít nhất phải 3 năm rèn luyện nghiêm túc thì nghề mới vững.

Chuyện tình hơn nửa thế kỷ trước một ánh đèn sân khấu

- Ông bà có thể chia sẻ về cơ duyên gắn bó ban đầu?

Đỗ Quyên: Chúng tôi quen nhau vào ngày 16/6/1969. Có lẽ tất cả đều là duyên số.

Hoài Thanh: Vợ là cô gái Sài Gòn chính hiệu, còn tôi chỉ là chàng trai quê, gia đình cũng không khá giả. Lúc mới quen nhau, gia đình bên vợ cũng có phần lo lắng và chưa thật sự ủng hộ mối quan hệ này.

Hơn 40 năm kể từ cuộc gặp gỡ năm 1969, cặp nghệ sĩ vẫn đồng hành bên nhau.

- Điều gì đã giúp 2 người luôn đồng hành, yêu thương và tôn trọng nhau suốt hành trình làm nghề chung?

Hoài Thanh: Tôi là người tay ngang, còn vợ được đào tạo bài bản, được nhiều bậc tiền bối trực tiếp chỉ dạy, sau này còn tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn nên xét về chuyên môn thì "cứng nghề" hơn tôi. Nói vui vợ vừa là hiền thê, vừa là người bạn đồng hành mà trong nhiều trường hợp còn là người thầy của tôi trong nghề ca hát.

- Trong hơn 40 năm đồng hành, có khi nào ông bà trải qua sóng gió?

Đỗ Quyên: Năm 1997, khi tôi sang Australia chăm sóc con gái, cũng có lúc nghe người ta nói ông xã có người khác. Tôi buồn và cũng ghen chứ nhưng không giận. Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết. Từ đó đến nay, vợ chồng lúc nào cũng đồng hành cùng nhau, không để người kia cảm thấy bị bỏ bê hay chủ quan với hạnh phúc gia đình. Theo tôi, đó cũng là một trong những bí quyết để giữ gìn hạnh phúc.

Thật lòng chồng tôi là nghệ sĩ, được nhiều người quý mến cũng là điều bình thường. Có lẽ vì tôi cũng là nghệ sĩ nên hiểu và thông cảm cho nghề.

Ca sĩ Hoài Anh Kiệt bên bố mẹ và NSND Ngọc Giàu

- Con trai ông bà là ca sĩ Hoài Anh Kiệt cũng nối nghiệp nghệ thuật. Ông bà thấy thế nào khi nhìn con tiếp tục theo đuổi con đường này?

Hoài Thanh: Vợ chồng tôi có 2 người con. Con gái là Thy Thư, nay cũng gần 50 tuổi. Còn Hoài Anh Kiệt năm nay đã khoảng 40 tuổi, theo đuổi dòng nhạc trẻ. Chúng tôi cũng từng hướng dẫn con học cổ nhạc nhưng cải lương rất khó, không phải ai muốn theo cũng được.

Kiệt hát nhạc trẻ nhưng cũng hát có hồn, chúng tôi chỉ biết động viên, ủng hộ để con đi trên con đường mà con lựa chọn. Điều chúng tôi mong nhất bây giờ là Kiệt sớm có cuộc sống gia đình ổn định để vợ chồng tôi yên tâm an hưởng tuổi già.

- Sau một chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật, điều gì khiến ông bà cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện nhất ở thời điểm hiện tại?

Hoài Thanh: Cuộc sống của chúng tôi hiện nay hạnh phúc. Các con đều đã trưởng thành, có công việc ổn định là đủ vui rồi. Điều chúng tôi mong nhất là còn sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng nhau, vẫn còn được góp chút sức mình cho nghệ thuật cải lương và truyền lại những gì mình đã học được cho thế hệ sau. Với chúng tôi, như vậy là mãn nguyện rồi.

Hoài Thanh, Đỗ Quyên trong vở "Nhụy Kiều tướng quân":

Nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên Nghệ sĩ Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Ngọc Thạch, sinh năm 1948 tại Trảng Bàng - Tây Ninh, là một trong những kép chánh nổi tiếng của sân khấu cải lương miền Nam với ngoại hình sáng, giọng ca trầm ấm.



Nghệ sĩ Đỗ Quyên sinh năm 1954 tại Sài Gòn, bắt đầu đi hát từ năm 7 tuổi và tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ, tiền thân của Nhạc viện TPHCM ngày nay, được các bậc thầy như NSND Năm Châu và NSND Phùng Há trực tiếp truyền dạy.

Ảnh: FBNV, video: YouTube