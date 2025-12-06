Theo HK01, Huỳnh Nhật Hoa vừa hiếm hoi dự 1 sự kiện giải trí. Nam diễn viên tiết lộ đã giải nghệ, không có kế hoạch đóng phim.

Diễn viên Huỳnh Nhật Hoa hiếm hoi dự sự kiện.

Tài tử bày tỏ đam mê và sức bền diễn xuất không còn như trước. Anh muốn dành quãng đời còn lại tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là niềm vui đá bóng.

Mỗi tuần, nam diễn viên đều tham gia cùng đội bóng Ngôi sao Hong Kong, gồm những tên tuổi như Miêu Kiều Vỹ, Hồng Thiên Minh, Hà Gia Kính, Đàm Vịnh Lân…

“Tôi đã làm nghề này nhiều năm và biết rõ giới hạn của mình. Tôi sẽ không thể quay lại thời kỳ đỉnh cao được nữa. Tôi thà để lại ấn tượng tốt với khán giả và cho bản thân thời gian làm những điều yêu thích”, anh kể.

Trước đó, nam diễn viên trong một video tiết lộ có quãng thời gian dài thất nghiệp. Các đạo diễn gần như quên lãng cái tên Huỳnh Nhật Hoa mỗi khi quay dự án mới. Do không có phim đóng, anh chi tiêu dè sẻn, sống nhờ tiền tích góp nhiều năm qua.

Huỳnh Nhật Hoa từng được xem là một trong "Ngũ Hổ Tướng" một thời được TVB hết mực lăng xê. Tuy nhiên, nếu các đồng nghiệp Thang Chấn Nghiệp, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ hiện đều là những tên tuổi thành đạt trong làng giải trí thì tình cảnh của nam tài tử họ Huỳnh lại khá bế tắc.

Thời điểm vợ anh - diễn viên Lương Khiết Hoa phát hiện mắc ung thư máu, Huỳnh Nhật Hoa cố gắng làm việc kiếm tiền.

Quá trình điều trị tốn kém khiến tài sản anh dần cạn kiệt. Nhiều nguồn tin tiết lộ, nam diễn viên đã bán phần lớn tài sản để chi hơn 7,5 triệu đô Hong Kong (hơn 25 tỷ đồng) chữa bệnh cho vợ.

Huỳnh Nhật Hoa và bà xã - cố diễn viên Lương Khiết Hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lương Khiết Hoa xúc động bày tỏ nếu không có chồng bên cạnh đã không thể sống để đương đầu với bệnh tật. Vợ tài tử khen anh là người chồng 100 điểm.

Tháng 5/2020, diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời sau thời gian chạy chữa. Đây là cú sốc lớn khiến anh suy sụp có thời điểm nhốt mình trong nhà, hút thuốc suốt cả tuần.

Những năm gần đây, Huỳnh Nhật Hoa dần lấy lại tinh thần. Anh ra ngoài gặp gỡ mọi người, dành thời gian chăm sóc bản thân. Cô con gái duy nhất của anh cũng nối nghiệp cha, theo đuổi công việc diễn viên từ vài năm nay.

Tài tử nổi tiếng với các vai anh hùng trong phim kiếm hiệp.

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961 tại Huệ Châu, Trung Quốc. Với ngoại hình lãng tử và hiền lành, anh thường được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai chân chất và nghĩa hiệp.

Trong sự nghiệp, anh đóng nhiều phim như Bến Thượng Hải, Thiên Long Bát Bộ (vai Kiều Phong), Quá Khách, Bích huyết kiếm... Trong đó, vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1982 được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất.

Huỳnh Nhật Hoa trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu