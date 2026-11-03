Hơn nửa thế kỷ chưa tìm được phần mộ người bác hy sinh năm 1971, gia đình ở Nghệ An nay có thêm hy vọng khi lá đơn xin vào Đảng tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Campuchia chứa nhiều thông tin trùng khớp.

Ngày 29/10, anh Vương Đình Ninh (50 tuổi, trú khối Nghi Hải 2, phường Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, gia đình vừa nhận được thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) về một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia cùng nhiều di vật, trong đó có lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang.

Qua đối chiếu, gia đình nhận thấy các thông tin về tên tuổi, quê quán, cha mẹ và anh chị em trong lá đơn trùng khớp với người bác ruột là ông Vương Đình Minh.

Gia đình ông Minh thêm hy vọng tìm được phần mộ người thân sau hơn nửa thế kỷ nhờ lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang. Ảnh: Trần Tuyên

“Anh em ruột thịt được ghi rõ trong lá đơn, không sót một ai. Tôi đọc đến đâu, đối chiếu với thông tin gia đình đến đó mà bật khóc. May mắn là chiếc ví còn lưu giữ lá đơn nếu không những thông tin quý giá ấy có thể đã mất”, anh Ninh xúc động chia sẻ.

Theo thông tin từ Đội K72, ngày 28/9, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Một hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 0,8m. Tại đây, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc ví chứa lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang. Dù đã mục nát, rách và phai màu, lá đơn vẫn lưu giữ những thông tin quan trọng về người viết.

Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Theo nội dung tóm lược từ lá đơn, người viết tên Vương Đình Minh, quê Tân Nho, Nghi Hải (thuộc Cửa Lò, Nghệ An). Tên bố là Vương Đình Tiếp, mẹ là Ngô Thị Tiếp, cùng tên một số anh chị em trong gia đình.

Theo anh Ninh, một thành viên Đội K72 quê ở Cửa Lò nhận thấy thông tin quê quán trong lá đơn nên tìm cách liên hệ về địa phương để xác minh thân nhân.

Anh Ninh cho biết tối 28/9, anh nhận được cuộc gọi từ một người trong ban cán sự khối thông báo về hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia, có thông tin quê quán ở Cửa Lò.

Sau đó, anh liên hệ với đại diện Đội K72 để tìm hiểu và được cung cấp nội dung lá đơn xin vào Đảng tìm thấy cùng hài cốt.

Hơn nửa thế kỷ mong tìm được phần mộ người thân

Theo anh Ninh, ông Vương Đình Minh là con thứ ba trong gia đình có 7 anh em. Ông lên đường nhập ngũ năm 1967, là người con thứ hai trong gia đình đi bộ đội.

Giấy báo tử của ông Vương Đình Minh được gia đình lưu giữ suốt nhiều năm. Ảnh: Trần Tuyên

Khoảng 4 năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử. Theo thông tin trên giấy báo tử, ông Vương Đình Minh, nguyên quán Nghi Hải, Nghi Lộc (cũ), hy sinh ngày 10/1/1971.

Từ đó đến nay, gia đình không biết phần mộ của ông được an táng ở đâu. Dù từng tìm kiếm thông tin qua các cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông, người thân vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ của ông.

Khoảng 20 năm trước, gia đình từng nghe tin về một phần mộ liệt sĩ ở Tây Ninh có tên trùng với bác mình. Người thân trực tiếp đến xác minh nhưng phát hiện đó không phải phần mộ cần tìm.

Hiện cha mẹ và một số anh chị em của ông Minh đã qua đời. Hai người em là ông Vương Đình Hòa (72 tuổi) và bà Vương Thị Lam (68 tuổi) vẫn sinh sống tại địa phương.

Bà Lam cho biết khi anh trai nhập ngũ, bà mới 9 tuổi. Trước lúc qua đời, mẹ bà từng dặn dò con cháu cố gắng tìm kiếm phần mộ ông Minh, mong một ngày đưa người thân trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách.

Hơn 3 tháng trước, bà Lam được địa phương lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Gia đình hy vọng việc đối chiếu mẫu sinh phẩm sẽ giúp làm rõ danh tính hài cốt được tìm thấy, qua đó có cơ hội đưa người thân về an nghỉ tại quê nhà.

Không có di ảnh, gia đình đặt bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Vương Đình Minh trên bàn thờ để tưởng nhớ ông. Ảnh: Trần Tuyên

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết qua trao đổi và đối chiếu thông tin, các dữ liệu về người thân ghi trong lá đơn xin vào Đảng trùng khớp với thông tin gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Thọ, việc trùng khớp thông tin trong lá đơn chưa đủ cơ sở để khẳng định chính thức danh tính hài cốt liệt sĩ. Đội K72 sẽ phối hợp, hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp tục xác minh.

Trường hợp mẫu hài cốt còn đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định ADN để đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Nếu hài cốt không còn đủ điều kiện xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng phương pháp xác minh thực chứng để làm rõ danh tính liệt sĩ.