Lá đơn xin vào Đảng 6 trang bên hài cốt liệt sĩ ở Campuchia hé lộ manh mối từ một gia đình Nghệ An. Tuy nhiên, Đội K72 vẫn hướng dẫn người thân làm thủ tục xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ngày 29/10, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) cho biết, một gia đình ở Nghệ An đã liên hệ đơn vị sau khi biết thông tin về lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang được tìm thấy bên hài cốt người lính trẻ tại Campuchia.

Một số di vật bên hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K72

Theo Thượng tá Thọ, qua trao đổi và đối chiếu, gia đình xác nhận các thông tin về người thân được ghi trong lá đơn trùng khớp 100% với thông tin gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, Thượng tá Thọ cho biết, việc trùng khớp thông tin chưa đủ cơ sở để khẳng định chính thức danh tính hài cốt liệt sĩ. Đội K72 sẽ phối hợp hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Trường hợp mẫu hài cốt còn đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định ADN để đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Nếu hài cốt không còn đủ điều kiện xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng phương pháp xác minh thực chứng để làm rõ danh tính liệt sĩ.

Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, Đội K72 phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Đáng chú ý, bên một hài cốt được chôn ở độ sâu khoảng 0,8m, lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc ví chứa lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang (3 tờ giấy). Dù đã mục nát, rách và phai màu, lá đơn vẫn còn lưu giữ những thông tin quan trọng về người lính.

Cùng với lá đơn là tấm ảnh đen trắng chụp một cô gái, chiếc bút làm từ vỏ đạn AR15 và nhiều di vật như thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, hàng chục viên đạn, cuộn dây thông tin cùng các vật dụng cá nhân.

Phần hài cốt còn lại rất ít, chủ yếu là xương tay, chân, xương chậu và răng. Đội K72 đã thu thập 2 chiếc răng và một mảnh xương chậu để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Nội dung lá đơn 6 trang xin vào Đảng của người lính trẻ. Ảnh: Đội K72

Theo Đội K72, thông tin tóm lược từ lá đơn xin vào Đảng cho thấy người viết tên Vương Đình Minh, quê Tân Nho, Nghi Hải (thuộc Cửa Lò, Nghệ An).

Bố là Vương Đình Tiếp, mẹ là Ngô Thị Tiếp, anh là Vương Đình Cấm, anh là Vương Đình Quang, em là Vương Đình Hải. Các thành viên khác trong gia đình: Vương Đình Hòa, Vương Thị Lam, Vương Thị Thủy.