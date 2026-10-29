Sau hàng chục năm nằm sâu dưới lòng đất, ba bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại khu vực trụ sở UBND xã cũ ở Cà Mau. Với những người từng chứng kiến chiến tranh, cuộc tìm kiếm hôm nay là hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về.

Chiều 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Biển Bạch (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy ba bộ hài cốt liệt sĩ trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, qua khảo sát, tìm hiểu tư liệu lịch sử và thông tin từ các cựu chiến binh, khu vực trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ (nay thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch) được xác định khả năng có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm thấy ba bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ký Long

Cụ thể, khu đất này từng là nghĩa trang chôn cất nhiều liệt sĩ và đồn địch trong chiến tranh. Qua nhiều năm, dù đã có những đợt tìm kiếm, cất bốc, một số hài cốt vẫn có thể còn nằm lại dưới lòng đất.

Trong ngày 28/10, lực lượng chức năng đào tìm tại khu vực trên. Đến khoảng 16h cùng ngày, hai bộ hài cốt lần lượt được phát hiện ở độ sâu hơn 1m. Vị trí phát hiện hai bộ hài cốt khá gần nhau, hiện trạng đã phân hủy nhiều. Đến đầu giờ chiều 29/10, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm một bộ hài cốt liệt sĩ.

Ký ức người cựu chiến binh

Ông Lê Văn Chân (78 tuổi), cựu chiến binh xã Biển Bạch, nguyên Chủ tịch UBND xã Biển Bạch giai đoạn 1993-1997, cho biết thời kỳ chiến tranh, địa phương từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Trước năm 1970, khu vực trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ) là nghĩa trang, nơi chôn cất nhiều liệt sĩ.

Cựu chiến binh Lê Văn Chân kể về lịch sử nơi vừa phát hiện ba bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ký Long

Giai đoạn năm 1970, quân địch đến san phẳng nghĩa trang để lập đồn, xây dựng căn cứ. Một số người dân trong vùng đã tìm đến xin cất bốc hài cốt người thân để đưa về an táng.

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Nhà nước xây dựng trụ sở UBND xã trên khu đất này. Trong quá trình xây dựng và sử dụng, lực lượng chức năng từng tổ chức tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, không phải tất cả hài cốt đều được tìm thấy và quy tập. Nhiều năm sau, hài cốt vẫn tiếp tục được phát hiện tại khu vực này.

Là người từng trải qua chiến tranh và có nhiều năm gắn bó với địa phương, ông Chân không khỏi xúc động khi hay tin thêm ba bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên mảnh đất từng chứng kiến những trận chiến khốc liệt. Với ông, mỗi lần tìm thấy hài cốt là thêm một cơ hội để đưa đồng đội đã hy sinh trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này, với hy vọng phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.