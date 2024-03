Hôm nay, ngày 4/3, mẫu xe SUV cỡ B là Hyundai Creta vừa chính thức được chính hãng công bố giảm giá niêm yết cả 3 phiên bản tạo nên cuộc đua cạnh tranh về giá khá gay gắt giữa những cái tên như Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Mazda CX-3, Toyota Yaris Cross, MG ZS, ...

Hyundai Creta được điều chỉnh giá bán lẻ giảm tới 41 triệu đồng. (Ảnh: TC Motor)

Cụ thể, hai phiên bản 1.5L Tiêu chuẩn và 1.5L Cao cấp của Hyundai Creta đều được giảm giá 41 triệu đồng. Giá mới của Creta phiên bản tiêu chuẩn chỉ còn 599 triệu đồng, bản cao cấp chỉ còn 699 triệu đồng. Riêng phiên bản 1.5L Đặc biệt của Creta có mức giảm nhẹ hơn là 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 650 triệu đồng.

Một tuần trước, đối thủ Nhật Bản - Mitsubishi Xforce cũng bất ngờ giảm giá từ 19-21 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, đưa giá bán của bản thấp nhất GLX xuống còn 599 triệu đồng, phiên bản trung bình Exceed giá còn 640 triệu đồng, và bản cao cấp Premium giá chỉ còn 680 triệu đồng.

Sau giảm giá, khoảng cách về giá vốn cách nhau từ 20-30 triệu đồng giữa Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce được thu hẹp lại. Phiên bản tiêu chuẩn Hyundai Creta đã rẻ ngang bản tiêu chuẩn Mitsubishi Xforce GLX. Trong khi đó, hai phiên bản đặc biệt và cao cấp của Creta vẫn đắt hơn các phiên bản tương ứng Exceed và Premium của Xforce, lần lượt là 10 triệu đồng và 19 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khung giá mới của Hyundai Creta hiện có lợi thế cạnh tranh hơn khi so với KIA Seltos - mẫu xe SUV đồng hương có 4 phiên bản đang bán với giá từ 604-714 triệu đồng. Xét chi tiết, phiên bản Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn rẻ hơn 5 triệu so với bản thấp nhất của KIA Seltos (1.6 AT Deluxe), phiên bản hạng trung rẻ hơn 11 triệu so với bản tương ứng KIA Seltos 1.6 AT Luxury, còn phiên bản cao cấp nhất đắt hơn 5 triệu so với bản tương ứng KIA Seltos 1.6 AT Premium.

Dù giảm khá mạnh, khung giá bán dao động từ 599-650 triệu đồng ở thời điểm hiện tại của Hyundai Creta vẫn cao hơn nhiều so với đối thủ khác như Mazda CX-3 (4 phiên bản giá từ 534- 654 triệu đồng) hay MG ZS (3 phiên bản giá từ 538-638 triệu đồng).

Trước đó, các đại lý của Hyundai cũng đã liên tục tung ra hàng loạt các chính sách kích cầu tiêu dùng trong thời điểm đầu năm 2024 với tổng giá trị giảm từ 40-60 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi Hyundai Thành Công có động thái trên, có thể các đại lý sẽ giảm bớt khuyến mại cho mẫu xe Creta trong tháng 3 này.

Hyundai Creta ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 4/2023. Xe có ngoại hình cứng cáp, nhiều trang bị tính năng tiện nghi và an toàn hiện đại, song lại bị đánh giá không cao về khả năng cách âm và thiếu một số tính năng vận hành như các đối thủ.

Năm 2023, mẫu Hyundai Creta đạt doanh số 10.719 xe, giảm 11,4% so với năm 2022, vượt qua đối thủ KIA Seltos (9.663 xe, giảm 22,1% so với năm 2022), bỏ cách xa mẫu Mazda CX-3 (1.534 xe) để chiếm lấy vị trí mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc xe SUV cỡ B.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!