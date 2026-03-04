Theo đại diện HTV, thị trường ô tô đang chứng kiến xu hướng người dùng ưu tiên giải pháp sở hữu đồng bộ, không chỉ dừng ở mua xe mà còn bao gồm dịch vụ sửa chữa, hậu mãi và các tiện ích tài chính. Trong đó, tiêu chí minh bạch quyền lợi, thuận tiện khi xử lý hồ sơ và tiêu chuẩn sửa chữa chính hãng được nhiều khách hàng quan tâm khi lựa chọn bảo hiểm.

HTV cho biết Hyundai Auto Care được phát triển theo mô hình liên kết giữa hãng, hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền và các đối tác bảo hiểm, nhằm đồng bộ trải nghiệm cho khách hàng trong suốt vòng đời xe, từ tham gia, tái tục đến hỗ trợ khi phát sinh sự cố.

HTV giới thiệu gói bảo hiểm liên kết chính hãng Hyundai Auto Care cho khách hàng mua xe Hyundai. Ảnh: HTV

Theo HTV, gói bảo hiểm có mức phí từ 0,99% giá trị xe, hướng tới tối ưu chi phí sở hữu. Khách hàng được sửa chữa 100% tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, sử dụng dịch vụ và phụ tùng theo tiêu chuẩn chính hãng.

Bên cạnh đó, gói bảo hiểm tích hợp cứu hộ miễn phí 24/7, triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương có đại lý Hyundai đáp ứng cứu hộ, với phạm vi hỗ trợ tối đa 80km. Nhiều quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa, hỗ trợ chi phí thuê xe… cũng được tích hợp trong phí bảo hiểm tùy theo gói sản phẩm, thay vì tách riêng theo từng hạng mục.

Hyundai Tucson - mẫu xe bán chạy của Hyundai Thành Công trong năm 2025. Ảnh: HTV

HTV cho biết quy trình bồi thường được tinh giản theo hướng minh bạch và xử lý nhanh. Việc cấp mới và tái tục có thể thực hiện linh hoạt ngay tại hệ thống đại lý, nhằm tăng tính thuận tiện cho khách hàng.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Ngọc Đức - Tổng Giám đốc HTV cho biết, năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược “lấy khách hàng làm trung tâm”, tập trung vào trải nghiệm trong suốt vòng đời xe. “Hyundai Auto Care là minh chứng rõ nét cho định hướng đó - một giải pháp bảo hiểm chính hãng giúp khách hàng yên tâm trọn vẹn, đồng thời nâng cao giá trị sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam”, ông Đức nói.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm đối tác cũng cho biết sẽ phối hợp cùng HTV nhằm cung cấp sản phẩm theo hướng minh bạch, thuận tiện, đồng thời hướng tới sự thống nhất về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hyundai Creta là mẫu SUV đô thị được nhiều khách hàng lựa chọn cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Theo HTV, việc ra mắt Hyundai Auto Care nằm trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái dịch vụ năm 2026, trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp đồng bộ, rõ ràng và tiện lợi trong quá trình sở hữu xe.

